-Stoke City yarın İstanbul'a gelecek İSTANBUL (A.A) - 12.12.2011 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda 14 Aralık Çarşamba günü karşılaşacağı İngiliz ekibi Stoke City, yarın İstanbul'a gelecek. Atatürk Havalimanı'na akşam saatlerinde gelecek İngiliz ekibi, buradan konaklayacağı Çırağan Palace Kempinski'ye geçecek. Hazırlıklarını İngiltere'de tamamlayacak Stoke City'nin teknik direktörü Tony Pulis basın mensuplarının önüne otelde çıkacak. Beşiktaş ise Stoke City maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde son hazırlığını yapacak siyah-beyazlı takımda, teknik direktör Carlos Carvalhal saat 18.15'de yapılacak idmanın öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaş-Stoke City karşılaşması, 14 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılacak.