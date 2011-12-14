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Spor

Stoke City İstanbul'a geldi İSTANBUL (A.A)

14 Aralık 2011 02:21

-Stoke City İstanbul'a geldi İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubunda bu akşam karşılaşacağı İngiltere'nin Stoke City takımı, İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'na gelen Stoke City takımının oyuncuları, alandan otobüsle kalacakları otele hareket etti.   -Slot karmaşası- Öte yandan, Manchester'den Beşiktaş maçı için İstanbul'a gelen Stoke City takımını taşıyan özel uçak, Türkiye hava sahasına girdiğinde, uçağın kaptan pilotu iniş için Atatürk Havalimanı Hava Trafik kontrol kulesi ile irtibata geçti. Ancak kule görevlileri, uçağın Atatürk Havalimanı'na iniş izni ''slot'' olmadığını, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş izni bulunduğunu ve buraya inmeleri gerektiğini pilota bildirdi.  Stoke City kafilesini taşıyan uçak bu alana yönelerek, saat 20.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Burada yaklaşık bir saat uçağın içinde bekleyen kafile, Atatürk Havalimanı'na iniş izninin alınmasının ardından saat 22.30'da Atatürk Havalimanı'na geldi. Beşiktaşlı idareciler tarafından karşılanan kafile, buradan kalacakları otele hareket etti.

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