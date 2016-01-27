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Dünya

Stockholm'de şiddetli patlama

Kordon altına alınan bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

27 Ocak 2016 00:10

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir alışveriş merkezinin çok yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Tanıklar patlamanın Stockholm merkezinin her yerinden duyulduğunu belirttiler. Patlamanın meydana geldiği bölgede bir çok restoran da bulunuyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri alışveriş merkezi ile civar yolları güvenlik kordonuna aldı. Polis yetkilileri Norrland Caddesi'nde Mood alışveriş merkezi yakınlarında şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini belirterek patlamanın nedeninin araştırıldığını açıkladılar. Olay yerinde bulunan acil yardım ekipleri patlama sonucu yaralanan olmadığını belirtti.

Tesadüfen olay bölgesinde bulunan milletvekili Hanif Bali patlamanın çok şiddetli olduğunu, patlama sonucu caddeyi yoğun bir duman kapladığını, restoranlar da ve alışveriş merkezinde bulunanların panik içinde kaçıştıklarını belirtti.

Kordon altına alınan bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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