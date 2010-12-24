-STOCKHOLM METRO İSTASYONUNDA TAHLİYE STOCKHOLM (A.A) - 24.12.2010 - İsveç'in başkenti Stockholm'un merkezinde yer alan bir metro istasyonunun, şüpheli bir paket bulunmasının ardından tahliye edildiği bildirildi. Stockholm polisinin bir sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, bir makinistin yaptığı ihbar üzerine, Kungsträdsgaarden istasyonunun tamamen boşaltıldığını ve bomba uzmanlarının olay yerine gelerek paketi incelemeye başladıklarını belirtti. Sözcü, ''Paketin ne olduğunu bilmiyoruz onun için de dikkatli davranıyoruz'' dedi. İsveç, 11 Aralıkta ilk defa bir intihar saldırısının hedefi olmuştu. Stockholm'de iki patlama meydana gelmiş. Birinci patlamada, üzerinde bomba taşıdığı anlaşılan Teymur Abdülvahap ölmüş, ikinci patlama ise saldırganın arabasında meydana gelmiş ve 2 kişi yaralanmıştı. Polis yaptığı açıklamada, saldırgan tren istasyonu ya da alışveriş merkezine giderken üzerindeki bombaların zamansız patladığını belirtmişti.