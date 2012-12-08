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Spor

Stoch İBB maçı kadrosunda yok

Aykut Kocaman, Mönchengladbach maçında oyunda alınmasına sert tepki gösteren Slovak futbolcuyu, Büyükşehir Belediyespor maçının kadrosuna almadı

08 Aralık 2012 22:50

Mönchengladbach maçında oyundan alındığı için tepki gösteren Miroslav  Stoch, İBB maçında kadroya alınmadı.

Aykut Kocaman, Mönchengladbach maçında oyunda alınmasına sert tepki gösteren Slovak futbolcuyu, Büyükşehir Belediyespor maçının kadrosuna almadı.

Miroslav Stoch, Borussia Mönchengladbach maçında oyundan alınmasına sert tepki göstermişti.

Oyuna girmek için bekleyen Dirk Kuyt'ın elini sıkmayan Slovak oyuncu, eldivenlerini fırlatmış ve yedek kulübesi yerine soyunma odasına gitmişti.

Tribünlerdeki taraftarın tepkisine neden olan bu davranışla ilgili, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, 'Stoch'un hareketini yanlış bulduğunu' söylemişti.

Stoch'un bu hareketi cezasız kalmadı. Teknik direktör Aykut Kocaman, genç oyuncuyu İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının kadrosuna almadı.

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