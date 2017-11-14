STK'lardan Kardemir Karabükspor için ortak açıklama

KARDEMİR Karabükspor\'da, Kulüp Başkanı Ferudun Tankut ve yönetim kurulunun istifası ile birlikte alınan kongre kararı ardından henüz başkanlık için aday çıkmaması üzerine, 10 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcisi ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Karabükspor\'un kurtuluş reçetesinin, Kardemir bünyesinde şirketleştirilmesi olduğu belirtildi.

Erzurumlular Derneği Karabük Şubesi\'nde bir araya gelen STK temsilcileri adına, Karabük Üniversite Yaptırma Yaşatma ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Erol Börekçi, ortak açıklamayı okudu. Börekçi, Kardemir Karabükspor\'un şehrin markası olduğunu ve Karabük için öneminin tartışılmaz olduğunu söyledi.

Karabükspor için henüz geç olmadığını ifade eden Börekçi, \"Gelin takımımıza sahip çıkalım. Bugün Karabükspor için taşın altına elini koymayanlar, yarın elini taşın altına koyabilecekleri bir Karabükspor bulamayabilirler. Bu günleri aramayalım. Karabük’ün adını Türkiye’ye ve dünyaya duyuran, Türkiye’mizin sempatik spor takımlarından biri olan Kardemir Karabükspor’umuz için daha fazla geç kalmayalım\" dedi.

Karabükspor\'u Kardemir\'den ayrı düşünmenin mümkün olmadığını ifade eden Börekçi, şöyle devam etti: \"Kardemir, kendi çocuğu gibi olan Karabükspor Kulubü\'nü hızlı bir şekilde iyileştirebilir. Kardemir bu profesyonel yönetim gücüne ve kabiliyetine sahiptir. Şehrimizden çıkarak dünya şirketi olmayı başarmış Kardemir gibi bir şirketin yönetim gücünden şüphe etmek küçük fırsat ve çıkar arayışlarından ileri gidemez. Karabükspor\'un içinde bulunan sorunu, Kardemir yönetim potansiyeli açısından çok küçük bir meseledir. Bu emeğin harman olduğu, alınterinin büyüttüğü Karabükümüz ne badireleri atlatarak bu günlere gelmeyi başarmış güç ve kabiliyeti bünyesinde yıllar yılı taşımayı başarmıştır ve Kardemir de aynı güç ve kabiliyetle Karabükspor\'u bu manasız sahipsizlikten ve hırpalanıştan kurtaracak yeteneğe sahiptir.\"

Börekçi, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon ve diğer örneklemelerde oldukları gibi Kardemir Karabükspor\'un A.Ş.\'ye dönüştürülmesi gerektiğini söyleyerek, \"Kardemir Karabükspor, Kardemir\'in alt şirketlerinden biri haline gelmelidir. Karabükspor şirket haline geldikten sonra spekülatif hiçbir hadiseye Kardemir Karabükspor dahil edilemeyecek, her önüne gelenin de futbol alimi olma hevesine son verilecektir. Kardemir tarafından şirketleştirecek bir Karabükspor kalıcı hale gelerek asli görevine dönecektir. Sessiz sedasız yok oluş seyredilmemeli, tribünlerden seyretme terk edilerek sahaya inilmelidir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dernek temsilcilerinden detay görüntü

-Karünder Başkanı Erkan Börekçi\'nin basın açıklamasını okuması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) - (FOTOĞRAFLI)