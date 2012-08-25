STK'lardan Gaziantep'teki saldırıya ortak tepki: Kirli bir oyunun parçası

Gaziantep'e gelen 16 sivil toplum toplum kuruluşu, meslek örgütü ve sendika konfederasyonu başkanları, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde bombalı saldırıyı kınayan bir basın toplantısı düzendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda ortak basın bildirisini okudu. Hisarcıklıoğlu, Türk-İş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Hak-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen, TÜRMOB, TÜSİAD, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), MÜSİAD, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, ASKON, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu ile TOBB olarak, ortak hissiyatı paylaşmak, başsağlığı ve taziye ziyareti yapmak üzere Gaziantep'e geldiklerini söyledi.

Başta Vali olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı, patlamada zarar gören esnafı ve 2 şehit ailesini ziyaret ettiklerini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te şehit olan vatandaşlar ile tüm terör eylemlerinde şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet diledi. Hisarcıklıoğlu, “Hepsinin mekanı cennet, kabirleri nur olsun. Yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” diye konuştu. Ramazan Bayramı'nda birlik ve beraberlik ruhunun canlandığı, merhamet kokan kutsal bir günde, bu eylemi yapanlar ve onların emir aldıkları odakların insanlıktan zerre kadar nasibini almadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Yapılan bu insanlık dışı terör eylemini, bir kez daha şiddetle kınıyor ve bu işten medet umanları lanetliyoruz” dedi.

'Kirli bir oyunun parçası'

Hisarcıklıoğlu, saldırının Türkiye üzerinde oynanan kirli bir oyunun parçası olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Türkiye'nin her bölgesinde örgütlü, toplumun bütün kesimlerini temsil eden meslek örgütleri, sendika konfederasyonları ve sivil toplum kuruluşları olarak şunu özellikle vurgulamak istiyoruz; Tüm vatandaşlarımız bilmeli ki, bu hain saldırı, ülkemiz üzerinde oynanan kirli bir oyunun parçasıdır. Bu vahim olayın tek hedefi ise milletimizin birliğini ve bütünlüğünü, beraberliğini bozmaktır. Hepimiz biliyoruz ki, bu milletin tarihinde kirli oyunlar eksik olmamıştır. Ama bu kirli oyunları, her zaman milletimizin asaleti, vakarı ve feraseti bozmuştur.”

Türkiye'nin en büyük gücünün kardeşliği olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Bizim en büyük gücümüz kardeşliğimiz olmuştur. Bugün kardeşlik bağlarımızı zayıflatmak isteyenler de bilsin ki; bu toprakların mayası çok güçlüdür. Hiç kimse bunu aklından çıkarmasın. Ne bu ülke başka bir ülkeye benzer ne de bu millet başka bir millete... Çünkü bu millet, hazırlanan tezgahı görüyor. Çok açık ifadesiyle, bu millet bu oyuna gelmez.”