STK'lar teröre karşı meydanlara iniyor

T24 - Sivil toplum örgütleri terör protestosunu alanlardan yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin başını çektiği sivil toplum örgütleri "birlik beraberlik" çağrısı yapmak üzere miting düzenleyecek.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 13 sivil toplum örgütünün Cumhurbaşkanı ve liderlere yaptığı ziyaretten "ortak duruş" kararı çıktı.



Bu amaçla sivil toplum örgütleri çeşitli illerde meydanlara inecek.



On binlerce kişinin katılması beklenen mitinglerden ilkinin ekim ayı bitmeden İstanbul'da yapılması planlanıyor.



Sivil toplum örgütlerinin teröre karşı alanlara çıkma kararına; Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasilerden destek gelirken, bir de uyarının yapıldığı ifade edildi.



Uyarıda, hassas bir dönemden geçildiğine dikkat çekildi. Güvenlik konusunda özel bir hassasiyet gösterilmesi istendi.



