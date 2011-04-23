STK'lar: Seçimleri değil gelecek nesilleri düşünün

T24 - İKV ve Türkiye Avrupa Vakfı öncülüğünde başta TOBB olmak üzere bir araya gelen 100’ü aşkın sivil toplum kuruluşu, “Türkiye’nin AB Katılım Süreci İçin Sivil Toplum Platformu”nu oluşturdu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu ortak açıklamada, “Türkiye’nin AB’ye katılım süreci tıkanma noktasına geldi, endişeliyiz. Seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünün” denildi.



Platform, bugün basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okunan ortak açıklamada, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin bir tıkanma noktasına geldiğine dikkat çekilerek, “Bu gidişatın önüne geçilememesinin yaratacağı sonuçlardan endişe duymaktayız” denildi. Açıklamada, AB ülkelerinin liderlerine şu çağrı yapıldı: “Hem AB’ye, hem hükümetimize ve siyasi partilerimize konuya esastan bakmaları çağrısını yapıyor ve diyoruz ki gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünün.”





Durma noktasına geldi



Açıklamada, Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde gelinen son nokta değerlendirilirken, şöyle denildi: “Bu gidişatın önüne geçilememesinin yaratacağı sonuçlardan endişe duymaktayız. Bu endişemizi hükümetimiz, siyasi partilerimiz, kamuoyumuz ve AB kurumları, üye ülke hükümetleri ve AB kamuoyu ile paylaşmak üzere bir araya geldik. Mevcut ortam, AB sürecinin her iki tarafta da öncelikli gündem maddesi olmaktan çıkmaya başladığı ve durma noktasına geldiği izlenimini vermektedir. AB üyeliği, Türkiye’nin vazgeçilmez hedefi olmaya devam etmektedir. Bizler için Türkiye’nin AB üyeliği hedefi sürdürülebilir kalkınma, yüksek demokratik standartlar, hukuk güvenliği, bireysel özgürlükler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve refah toplumu anlamına gelmektedir.”

Özellikle AB’nin yeni bütçe döneminde Türkiye’nin AB üyeliğini dikkate alması için çalışmalar yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi: “Ne AB’deki, ne Türkiye’deki dönemsel siyasal ve ekonomik gelişmeler bu temel doğrultuyu değiştiremez. Hatırlatmak gerekir ki AB yönelimi, öncelikle bizim kendi meselemizdir. Bu anlayış içinde hükümetimizi, siyasi partilerimizi, Türkiye’nin tam üyelik hedefi anlayışıyla daha fazla gayret göstermeye devam ediyoruz. Bu nedenle önümüzdeki seçimlerin yeni bir başlangıç olmasını diliyor ve Haziran 2011’de oluşacak siyasi iradeyi partiler üstü bir anlayışla reform sürecini süratle canlandırmaya davet ediyoruz. Özellikle AB’nin yeni bütçe döneminde Türkiye’nin AB üyeliğini dikkate alması sağlanmalıdır. AB’nin 2014 yılında başlayacak yeni bütçe çalışmalarında Türkiye’nin üyeliğinin göz önünde tutulabilmesi için reformlar hızlandırılmalıdır.”





Daha etkin olunmalı



Ortak açıklamada, sürecin ayrılmaz parçası olan sivil toplumun bu hedef doğrultusunda gösterilecek çabaya katkısının esas olduğu ve bu sorumluluğun tam olarak bilincinde olunduğu vurgulanarak, “Var olan AB İletişim Stratejisinin etkinliği değerlendirilmeli. AB’ye verilen mesajlar ne kadar ikna edici olduğu irdelenmeli, yeni ve daha etkin bir iletişim strateji geliştirilerek güçlü bir şekilde uygulamaya konulmalı” denildi.





'Türkiye AB’nin küresel aktörlüğünün bir parçası'



Devlet Bakanı Egemen Bağış'ın çabalarına rağmen vize konusunun sivil toplum diyaloğu önünde engel olmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şu görüşler dile getirildi: “Buradan AB liderlerine ve kurumlarına da çağrıda çağrıda bulunuyoruz; Türkiye ve AB, tam üyelik iradelerini yarım asrı aşkın süredir ortaya koydu. Esasen bu nedenledir ki Türkiye’nin AB üyeliği, AB’nin küresel bir aktör olma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlayış içinde AB liderlerini, üyelik sürecindeki hukuki yükümlülüklerini ve Türkiye’nin üyeliğine yönelik tutum ve söylemlerini süratle ve ciddiyetle ahde vefa ilkesini de dikkate alınarak gözden geçirmeye davet ediyoruz. Buradan tüm siyasi partilerimize özellikle son dönemde Türkiye’nin yapısal reformlarının yapılması noktasındaki mutabakatları gibi, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu’nda gösterdikleri birlikteki gibi özellikle AB sürecindeki reform paketlerini desteklemelerini ve tüm siyasi partilerimize seçim meydanlarında AB sürecine olan desteklerini açıklamalarını bekliyoruz



Platformda hangi kuruluşlar var



Platformnda yer alan 100’ü aşkın sivil toplum kuruluşlarından bazıları şöyle:

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

Türkiye Kalite Derneği (KALDER)

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Reklamcılar Derneği

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği