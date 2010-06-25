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'STK'lar açılımdan vazgeçmesin'

Cumhurbaşkanı Gül ile bir araya gelen STK üyeleri demokratikleşme yolunda atılacak adımlardan geri durulmamasını istedi.

25 Haziran 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Gül ile bir araya gelen STK üyeleri demokratikleşme yolunda atılacak adımlardan geri durulmamasını istedi.
   
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son terör olaylarını değerlendirmek amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde başlayan görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tespit ettikleri iki ortak noktayı paylaşmak istediklerini kaydetti.

Bu ortak noktalardan ilkini, ''teröre şiddetle karşı olmak'' diye açıklayan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

''Terörün memleketin, hiçbir kurum ve kuruluşun, hiç kimsenin sorununu çözemeyeceği noktasında, şiddetin şiddetle çözülemeyeceği noktasında hemfikir olduğumuz ortaya çıktı. İkinci hemfikir olduğumuz nokta, 17 sivil toplum, meslek örgütü olarak Türkiye'nin demokratikleşme yönünde atacağı adımlardan kesinlikle vazgeçmemesi, insan hak ve hürriyetleri konusunda geride kalmaması noktasında mutabık kaldık. 17 sivil meslek örgütünün ortak söyleminde bu vardı.

Bir, 'Terörü şiddetle kınıyoruz. Terörü kabul edebilmemiz mümkün değil. Şiddeti kınıyoruz', ikincisi de Türkiye'nin demokratikleşme yönünde atacağı adımlardan terörden dolayı geri durmaması gerektiği konusunda mutabıkız.''



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