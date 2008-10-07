STK Rehberi

'STK REHBERİ' bölümü, sivil toplum alanında faaliyet gösteren kuruluşların iletişim bilgilerini biraraya getirmeyi amaçlıyor. Üyesi bulunduğunuz sivil toplum kuruluşunun ileti
07 Ekim 2008 03:00
Bu bölüm, sivil toplum alanında faaliyet gösteren kuruluşların iletişim bilgilerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Üyesi bulunduğunuz sivil toplum kuruluşunun iletişim bilgilerini bu rehberde görmek istiyorsanız, ilgili kuruluşun kısa tanıtım yazısını ve iletişim bilgilerini 'siviltoplum@tempo24.com.tr' adresine gönderebilirsiniz.