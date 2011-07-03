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Dünya

STING'İN ASTANA KONSERİ İPTAL EDİLDİ ASTANA (A.A)

03 Temmuz 2011 19:11

-STING'İN ASTANA KONSERİ İPTAL EDİLDİ ASTANA (A.A) - 03.07.2011 - Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın yapılması planlanan Sting konseri iptal edildi. Astana'nın başkent ilan edilişi ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in doğum günü nedeniyle düzenlenen ''Astana Günleri'' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserin iptal edildiği duyuruldu. Konsere saatler kala yapılan iptalle ilgili açıklama yapılmazken, Astana Valiliği'ne ait internet sitesindeki açıklamada, konserin iptalinin organizasyon şirketi ile valilikten kaynaklanmağı bildirildi.  Konser organizasyonunu üstlenen STC firması 50 ile 500 dolar arasında satılan konser bilet paralarının iade edileceğini açıklarken, 50 yaşındaki sanatçının sağlık problemleri yaşadığı ileri sürüldü.

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