Sting Türkiye konserini iptal etti

Sting'in EXPO 2016 Antalya'da yapacağı konser iptal edildi. Sting, açıklamasında önümüzdeki zamanlarda Türkiye'ye yeniden gelmek istediğini ifade ederken, konuyla ilgili EXPO 2016’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye'nin ilk EXPO'su Expo 2016 Antalya etkinlik takviminde üzülerek yaptığımız zorunlu değişiklikler dışında daha önce ilan edilmiş tüm etkinlikler devam etmektedir. Koşulsuz demokrasi ve milli iradenin kazandığı ülkemizde ve tüm dünyada müziğin evrensel dili birleştirici güç olmaya devam edecektir.”

Açıklamada Sting konseri bileti alan müzikseverlerin biletlerini, 6 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Biletix gişeleri ve aldıkları noktalardan iade edebilecekleri hatırlatıldı.