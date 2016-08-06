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Kültür-Sanat

Sting Türkiye konserini iptal etti

Expo 2016 Antalya'da 9 Ağustos tarihinde gerçekleşmesi planlanan Sting konseri sanatçının talebi doğrultusunda iptal edildi

06 Ağustos 2016 01:36

Sting'in EXPO 2016 Antalya'da yapacağı konser iptal edildi. Sting, açıklamasında önümüzdeki zamanlarda Türkiye'ye yeniden gelmek istediğini ifade ederken, konuyla ilgili EXPO 2016’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye'nin ilk EXPO'su Expo 2016 Antalya etkinlik takviminde üzülerek yaptığımız zorunlu değişiklikler dışında daha önce ilan edilmiş tüm etkinlikler devam etmektedir. Koşulsuz demokrasi ve milli iradenin kazandığı ülkemizde ve tüm dünyada müziğin evrensel dili birleştirici güç olmaya devam edecektir.”

Açıklamada Sting konseri bileti alan müzikseverlerin biletlerini, 6 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Biletix gişeleri ve aldıkları noktalardan iade edebilecekleri hatırlatıldı.

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StingkonseriptalEXPO 2016açıklama

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