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Kültür-Sanat

Sting, çevrecilerin isteği üzerine konser yerini değiştirdi

Sting, Filiipinli çevrecilerin çağrısına kulak vererek, alışveriş merkezi inşaatı için 182 ağacın kesildiği alanda konser vermekten vazgeçti

20 Ekim 2012 18:28

Ünlü İngiliz şarkıcı Sting, Filipinler'de "Back to Bass'' turnesi kapsamında vereceği konserin mekanını, çevrecilerin şikâyeti üzerine farklı bir yere taşıdı.

Sting, 9 Aralık'ta vereceği konserde, orijinal gösteri merkezinin, ülkenin kuzeyindeki Baguio'da alışveriş merkezi alanının genişletilmesi ve park yeri inşaatı için 182 ağacı sökmeyi planlayan holdinglere ait olduğu bilgisini veren dilekçeleri üzerine mekanı değiştirme kararı aldığı bildirildi.

SM Prime Holdingleri'ne ait SM Mall of Asia Arena, konuyla ilgili yaptığı açıklama kapsamında, 9 Aralık'taki konser mekanını değiştirme kararının sanatçıya ait olduğunu belirterek, ''Anlaşıldığı kadarıyla, SM'nin temsilcilerinin çağrılarına rağmen çevre savunucusu olarak bilinen sanatçının başka seçeneği kalmadı'' şeklinde konuştu.

Manila Körfezi'nde SM alışveriş merkezleri ve arenayı işleten SM Prime Holdingleri'nin sahibi, Henry Sy. Sting ve eşi Trudie Styler, 1989 yılında tropik ormanları ve buralarda yaşayan insanları korumak amacıyla Yağmur Ormanları Vakfı'nı kurmuşlardı.

Filipinler'de yerel bir mahkeme, Baguio'da alışveriş merkezi alanının genişletilmesi planlarını geçici süreliğine durdurma kararı almıştı.

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