Sting, bir kez daha İstanbul'da

Dünyaca ünlü şarkıcı Sting, 26 Kasım’da bir kez daha İstanbul'da dinleyicileriyle buluşacak.

Bir Live Nation organizasyonu olan İstanbul konseri Star TV ve Radyo Eksen sponsorluğunda, BKM-GNL ortaklığı ile gerçekleşecek.

Sting, 2006 yılında da İstanbul’a gelmiş ve Kuruçeşme Arena’da 15.000’i aşkın dinleyicisiyle buluşmuştu. Sanatçı, bu konserde sahneden gördüğü manzaraya hayranlığını dile getirmişti.

Ünlü müzisyen bu seferde 26 Kasım’da Ataköy Atletizm Arena’da bir kez daha İstanbul’lu dinleyicileriyle buluşacak.

Sting’in 2011-2012 Back to Bass Dünya Turu, Kuzey Amerika, Avrupa, İngiltere ve Güney Afrika’da olağanüstü beğeni topladı. Bu turnenin, yeni ayağı 7 Kasım’da Strasbourg-Fransa’da başlayacak.

Fransa’da ilan edilecek diğer konserlerin ardından Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’ndeki performanslarla devam edecek. Bilet satışları 3 Eylül’de başlayacak.

Sting’e bu turnede uzun süredir birlikte çalıştığı gitarist Dominic Miller, Vinnie Colaiuta (Davul), David Sancious (klavye) Peter Tickell (elektronik keman) ve Jo Lawry’den (vokal) oluşan bir grup eşlik edecek.