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Kültür-Sanat

Sting, Ahmet Kaya'nın 'Kum gibi' şarkısını mı söyleyecek?

Ahmet Kaya’nın “Kum gibi” şarkısını söylemesi talep edilen Sting’e şarkının bir kaydının da gönderildiği iddia edildi

25 Mayıs 2013 14:11

Sanatçı Ahmet Kaya anısına yapılacak albümde "Kum gibi" şarkısını seslendirmesi için ünlü şarkıcı Sting’e teklif götürüldüğü iddia edildi.
 
1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği Ödül Töreni’ndeki sözlerine gelen tepkilerin ardından gittiği Fransa’da yaşamını yitiren sanatçı Ahmet Kaya için özel bir albüm yapılması için harekete geçildi.

Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, albüm için birçok sanatçıyla görüşmelerde bulundu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; söz konusu albümle yakından ilgilenen sanatçı Yavuz Bingöl, dünyaca ünlü bir isme teklif götürdü.

Yavuz Bingöl’ün, bu kapsamda İngiliz şarkıcı Sting’le temasa geçtiği öne sürüldü.

Ahmet Kaya’nın “Kum gibi” şarkısını söylemesi talep edilen Sting’e şarkının bir kaydının da gönderildiği iddia edildi.

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