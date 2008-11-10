Stiglitz: Obama'nın en az 18 aya ihtiyacı var

Clinton'ın ekonomi danışmanı Stiglitz, Obama'nın en iyi ihtimalle 18 aya ihtiyacı olduğunu söyledi.



Columbia Üniversitesi Profesörü, Nobel ödüllü ve aynı zamanda Bill Clinton döneminde ekonomi danışmanlığı yapmış olan Joseph Stiglitz, Washington Post'un öngörü bölümünde Obama'ya tavsiyelerde bulundu.

Biraz karamsar bir tablo da çizdi. Stiglitz'e göre Obama'nın 'her şeyi doğru yapsa bile' en az 18 aya ihtiyacı var. Yazdığı makalede Obama'nın dönemi için "Kolay olmayacak" ifadesiyle dikkati çeken Stiglitz, bu yıl 1.2 milyon kişinin işinden olduğunu hatırlattı.



Bankalara sınırlama



Stiglitz, Obama'ya gelir seviyesi yüksek olan vatandaşlara Bush'un 2001-2003 arasındaki vergi indirimlerini dikkate alması dışında vergi bölünmeleri ile gelir ve sermaye artışlarını da dikkate alması gerektiğini söyledi.



Harap olmuş ekonomide bu hamlelerin açığı kapatacağını kısa vadede de zıt etkiler yaratacağını söyleyen Stiglitz'e göre bu şekilde vergi kanunu da daha adil hale gelecek. Stiglitz aynı zamanda Obama'yı bankalar konusunda da uyardı. Ünlü ekonomiste göre federal yardım alan bankalar temettü dağıtımından, prim vermekten ve birleşmelerden men edilmeli.

