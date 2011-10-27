Steven Tyler konser öncesi dişlerini kırdı



T24 - Efsanevi rock grubu Aerosmith’in solisti Steven Tyler, Paraguay’da kaldığı otelin banyosunda düştü. 63 yaşındaki Tyler, geçirdiği küçük kaza sonucu yüzünden yaralandı ve iki dişi kırıldı.



Kazanın ardından konserin organizatörü Garzia Group, hastaneye kaldırılan Steven Tyler’ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Grubun Paraguay’da ilk kez vereceği konseri 50 binden fazla kişinin izlemesi bekleniyordu, ancak konser bir gün ertelendi.





Mayıs ayında Paraguay konserinin açıklanmasının ardından Tyler, Latin Amerikalı hayranları ile ilk kez buluşacağı için heyecan duyduğunu söylemişti.





Öte yandan bu kaza ve konser tarihlerinin değiştirilmesi grubun tarihinde bir ilk değil. 2009’da da Steven Tyler’in konser sırasında düşüp kendisini yaralaması sonucu, yaz turneleri de iptal edilmişti.









