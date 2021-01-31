Steven Gerrard, Liverpool'un önerdiği 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini reddettiği için pişman olduğunu açıkladı

Liverpool'un efsanelerinden Steven Gerrard, Jürgen Klopp ile çalışamamaktan dolayı pişmanlık duyuyor.

Steven Gerrard, Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olmadan önce kulübün önerdiği bir yıllık sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği ve Jürgen Klopp ile beraber çalışamadığı için pişmanlık duyduğunu söyledi.

Daily Mail'e konuşan Gerrard, "Şimdi geriye dönüp baktığımda, Liverpool tarafından teklif edilen bir yıllık sözleşmeyi imzalamış olsaydım, belki Jurgen Klopp yönetimindeki takımda az da olsa süre alma fırsatım olur ve saltanatın ilk yıllarına tanıklık ederdim" dedi.

"Küçük bir pişmanlık var" diyen Gerrard, "Liverpool'da harika bir yolculuk geçirdim. Kulübün beni götürdüğü zirveleri asla unutmayacağım. Her zaman değer vereceğim anılara sahip oldum. Onları her gün düşünüyorum. Aynı zamanda, acımasız yenilgiler de yaşadım. Ancak inişler ve çıkışlar hakkında konuşmak istemiyorum. O yolculuğa sevgiyle bakmak istiyorum çünkü hayalimi yaşadım ve yerel takımım için oynadım. Asla hayal etmediğim şeyleri başardım" ifadelerini kullandı.