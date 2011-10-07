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Yaşam

Steve Jobs'un Stanford'da yaptığı tarihi konuşma

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07 Ekim 2011 03:00

T24 - Bilgisayar dâhi diye bilinen Apple'ın ve Pixar Animations'ın kurucusu Steve Jobs'un Stanford Üniversitesi'nde mezunlara yönelik yaptığı konuşma, ölümünün ardından sosyal paylaşım sitelerinde sıkça paylaşıldı.


İŞTE STEVE JOBS'UN O KONUŞMASI


Steve Jobs, daha önce üstesinden gelmesine rağmen ikinci kez kansere yenilerek 56 yaşında hayata veda etti. Machintosh, iPod, iPhone, iPad gibi son yılların teknolojine damga vurmuş çalışmaları yapan Jobs bu alanda efsaneleşti.


Steve Jobs'un 2005 yılında Stanford Üniversitesi'nde mezunlara yönelik yaptığı konuşma, ölümünün ardından twitter, facebook gibi pek çok sosyal paylaşım platformlarında pek çok kez paylaşıldı.


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