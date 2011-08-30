Steve Jobs'un 3 aylık ömrü kaldı

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Pankreas kanseriyle mücadele eden Steve Jobs'ın yayınlanan son fotoğrafları ise hastalığın Jobs'u bir hayli erittiğini gözler önüne sermişti. Ancak fotoğrafların sahte olduğu da iddia edilmişti.Hürriyet'in haberine göre, tüm bu gelişmelerin ardından ise Jobs'un doktorları, pankreas kanseriyle boğuşan Jobs'ın durumunun kötü olduğu konusunda hemfikir. Doktorların bu açıklamasını çevresindekilerle paylaşan ise Steve Jobs'tan başkası değil.Jobs'ın CEO'luk görevini bırakmasınında da hastalığı önemli rol oynadı. Jobs'ın hastalığına karşı bir hayli duyarlı olan Apple hisseleri, Jobs'un çekilmesiyle birlikte Apple'ın finansal olarak daha rahat bir seyir izleyeceği düşünülüyor.