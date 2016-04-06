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Dünya

Steve Jobs'tan eşine devasa servet

Steve Jobs’tan kalan servet, eşi Laurene Powell’ı dünyanın en zengin 6. kadını konumuna getirdi

06 Nisan 2016 12:32

2011 yılında ölen Apple’ın kurucu ortağı ve eski CEO’su Steve Jobs, eşine 16.7 milyar dolarlık miras bıraktı.

İş dergisi Forbes’a göre, Steve Jobs’tan kalan servet, eşi Laurene Powell’ı dünyanın en zengin 6. kadını konumuna getirdi. 52 yaşındaki Powell’a kalan mirastaki en büyük pay, eğlence sektöründe faaliyet gösteren dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan The Walt Disnet Company’nin yüzde 7.8’e denk gelen 12.7 milyar dolar değerindeki hissesine ait. Powell’ın, eşinin hayatında önemli bir yere sahip olan teknoloji devi Apple‘daki hissesi ise 560 milyon dolar değerinde. 

Şanslı eş milyonlarca dolarlık 4 adet saray gibi evin de sahibi. Mirasta en ilgi çekici noktalardan bir tanesi ise, 138 milyon dolar değerindeki 80 metrelik yat. Powell’a kalan mirasta iki adet özel jet bulunuyor. Jobs ile Powell 1991 yılında evlenmişti.

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