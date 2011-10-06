T24- Teknoloji dünyasının en bilinen isimlerinden eski Apple CEO'su Steve Jobs hayatını kaybetti.
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Steve Jobs (1955-2011) - FOTO GALERİ
Apple'ın ısırılmış elmasındaki sır
Dünyanın en büyük şirketlerinden Apple'ın kurucusu, Steve Jobs, 56 yaşında yaşama veda etti. Apple'dan yapılan açıklamada, "Steve Jobs'un aramızdan ayrıldığını derin üzüntüyle bildiriyoruz. Steve'in zekası, tutkusu ve enerjisi, hayatımızı zenginleştiren ve geliştiren sayısız buluşun kaynağı oldu. Dünya, Steve sayesinde ölçülemez derecede daha iyi bir yer" denildi.
Steve Jobs, 2004 yılından beri eşine ender rastlanan 'nöroendokrin' denilen tümör kaynaklı bir pankreas kanseri türüyle mücadele ediyordu. iPod ve iPhone'u dünyaya kazandırmasıyla ünlenen Jobs, Apple'ın üst yöneticiliği (CEO) görevinden Ağustos ayında ayrılmıştı. Apple'ı dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline getiren yaratıcı güç olarak görülen Jobs, yerini sağ kolu olarak bilinen Tim Cook'a bırakmıştı.Jobs'un ardından...www.apple.com/stevejobs
sayfasında yayınlanan açıklamada, "Apple, vizyon sahibi ve yaratıcı bir dehayı, dünya ise harkulade bir insanı kaybetti. Steve’i tanıyacak ve onunla çalışacak kadar şanslı olanlarımız ise iyi bir dostunu ve ilham verici bir mentorunu kaybetti. Steve, arkasında yalnızca kendisinin kurabileceği bir firma bıraktı ve onun ruhu sonsuza dek Apple’ın ilham kaynağı olacak" ifadelerine yer verildi ve Jobs’ın ölümü ile ilgili düşüncelerini, anılarını ve taziyelerini paylaşmak isteyenlerin rememberingsteve@apple.com
adresine e-posta gönderebilecekleri belirtildi.Doktorlar 3 ay ömür biçmişti
Doktorları, pankreas kanseriyle boğuşan Jobs'ın durumunun kötü olduğu konusunda hemfikirdi. Kendisine 3 ay ömür biçen doktorların bu açıklamasını çevresindekilerle paylaşan ise Steve Jobs'tan başkası değildi. Jobs'ın CEO'luk görevini bırakmasınında da hastalığı önemli rol oynadı.
Pankreas kanseriyle mücadele eden Steve Jobs'ın yayınlanan son fotoğrafları ise hastalığın Jobs'u bir hayli erittiğini gözler önüne sermişti.
Obama: Dünya bir hayalci kaybetti
ABD Başkanı Barack Obama, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un ölümü üzerine yaptığı açıklamada, "dünyanın bir hayalci kaybettiğini" söyledi.
Jobs'un "Amerika'nın en büyük mucitlerinden biri" olduğunu belirten Obama, Jobs'un "farklı düşünecek kadar cesur, dünyayı değiştirebileceğine inanacak kadar gözüpek ve bunu yapabilecek kadar yetenekli olduğunu" kaydetti.
Başkan Obama, bir sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı mesajda da, "dünyanın büyük bölümünün Jobs'un ölüm haberini onun keşfettiği araç üzerinden aldığına dikkat çekerek, onu anmanın bundan daha büyük bir yolu olamayacağını" yazdı.
Öte yandan, Avustralya Başbakanı Julia Gillard da, Jobs'un ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "onun yaratıcı dehasının dünyayı değiştirdiğini" söyledi.
Gillard gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimiz her gün, onun yaratıcı dehasının ürettiği ürünlere dokunuyoruz" dedi.
Steve Jobs kimdir?
Jobs, 1970 yılının sonunda arkadaşı Steve Wozniak ile Apple bilgisayar üzerinde çalışmaya başladı. Jobs ve Wozniak'ın Sİlikon Vadisi'nde yaptıkları ilk Apple bilgisayar 1976 yılında 666,66 dolardan satışa sunuldu.
Apple'ın ilk başarılı kişisel bilgisayarlarından biri olan Apple II 1977 yılında piyasaya sürüldü. 1980 yılında Jobs, artık milyoner biriydi. İki yıl sonra Apple'ın satış rakamları 1 milyar doları buldu.
Apple, 1984 yılında grafiksel kullanıcı arayüze sahip Macintosh bilgisayarı kullanıma sundu.
Steve Jobs, 1985 yılında dönemin Appel CEO'su John Sculley ile olan anlaşmazlığı yüzünden Apple'dan ayrıldı. Wozniak da istifa etti.
Jobs, 1986 yılında NeXT adlı şirketi kurdu. Bu şirketin ilk bilgisayarı 1989 yılında 6 bin 500 dolardan satışa sunuldu. Bu şirketin satışları hiçbir zaman çok sayıda olmadı, ancak bu bilgisayarda dünyanın ilk ağ tarayıcısı kullanıma sunulmuştu. Bilgisayarın yazılımı bugünkü Macintosh ve iPhone işletim sistemlerinin temelini oluşturdu.
Apple, NeXT'i 430 milyon dolara aldıktan sonra Jobs 1997 yılında Apple'a danışman olarak geri döndü.
Apple, 1998 yılında modern görünümlü iMac bilgisayarı piyasaya sürdü. iMac, Apple'ın talihini döndürdü ve Jobs iki yıl sonra 2000 yılında Apple'ın CEO'su oldu.
Apple, 2001 yılında iPod ile müzik çalar piyasasına dahil oldu. iPod'un başarısı çevrimiçi müzik mağazası iTunes Store ile akıllı telefon iPhone'un önünü açtı.
iTunes Store 2003 yılında hizmete girdi. Apple, iTunes Store ile dünyanın en büyük müzik piyasasının sahibi oldu.
Apple, akıllı telefon olarak bilinen iPhone'u 2007 yılında piyasaya sürdü ve şu anda dünyanın en karlı telefon üreticisi konumuna geldi. iPhone, Apple'ın en fazla satan ürünü olurken, şirket ise dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı oldu.
Jobs, en son 2010 yılında tablet bilgisayar iPad'ı dünyaya tanıttı.
Ayrıca Walt Disney'in yönetim kurulu üyesi ve yüzde 7,4 ile bu şirketin en büyük hissedarı olan Jobs, bu konumuna Disney, Jobs'un animasyon şirketi 'Pixar Animation Studio'sunu 2006 yılında 7,4 milyar dolara satın aldığında kavuştu. Disney bu şirketi aldıktan sonra şirketin yeni ismi Disney-Pixar oldu.
Macintosh bilgisayarlar dahil Apple'ın ürünlerinin arkasındaki itici güç olarak görülen Jobs, 2004 yılında pankreas kanseri tedavisi gördü. Jobs'a 2009 yılında da karaciğer nakli yapıldı.
Jobs'un yönetiminde Apple, petrol şirketi Exxon'dan sonra ABD'deki en değerli ikinci şirket haline geldi.