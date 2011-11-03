-Stern Türkiye'yi kapak yaptı BERLİN (A.A) - 03.11.2011 - Alman Stern dergisi, Türkiye'yi "Turbo devlet Türkiye" başlığıyla kapak konusu yaptı. Derginin baş sayfasında Türk bayrağının altında Boğaziçi Köprüsünün bir fotoğrafına yer verilerek, Türkiye'nin büyük bir güç haline geldiği, ekonomisinin büyüdüğü ve Arap dünyası için örnek teşkil ettiği belirtildi. Dergide "Şark ülkesi" başlığıyla Türkiye hakkında yayımlanan 20 sayfalık yazıda, Türkiye'nin, ekonomik verileriyle parladığı, çok kısa sürede Müslüman dünyası için bir örnek haline geldiği, bu "mucizenin" mimarının da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade edildi. Haberde, Türkiye'de fazla inançlı olmayanların bile ülkede büyük gelişmeler olduğunu söylediği, Erdoğan'ın muhaliflerinin de ülkedeki gelişmeleri takdir etmek durumunda kaldığı belirtildi. Türkiye'nin geçmişinin anlatıldığı ve terör konusunda yaşanan sorunlara da değinilen haberde, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın "Avrupa geriliyor, biz yükseliyoruz. Bir zaman sonra aynı göz hizasında buluşacağız. Türkiye'nin Avrupa'ya ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. AB bunu fark edene kadar bekleyelim" sözlerine yer verildi.