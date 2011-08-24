-Stern: El Kaide Avrupa'ya yönelik saldırılar planlıyordu BERLİN (A.A) - 24.08.2011 - Alman Stern dergisi, terör örgütü El Kaide'nin, Avrupa'nın ekonomisine darbe vurmak amacıyla bazı saldırı hazırlıkları içinde bulunduğunu yazdı. Derginin yarın yayımlanacak sayısında yer alan haberde, söz konusu planları Amerikan askerlerinin Usame bin Ladin'in öldürülmesi sırasında ele geçirdiği ve bu planlara göre önemli hedeflerden birinin de Almanya olduğu belirtildi. Haberde, bu planların hazırlanışından, Usame bin Ladin ile bilgi alış verişinde bulunabilen az sayıdaki örgüt liderlerinden Şeyh Yunis El Mauretani'nin sorumlu olduğu, daha önce Almanya İçişleri Bakanı olarak görev yapan Almanya Savunma Bakanı Thomas de Maiziere'nin, geçen yılın Kasım ayında açıkladığı terör uyarısının sebebinin de bu planlar olabileceği ifade edildi. Derginin haberinde, daha önce yakalanan Rami M. ve Ahmad S. adlı Arap kökenli terör zanlılarının, geçen yılın sonbaharında verdikleri ifadelerinde, Şeyh Yunis El Mauretani'nin planlarına karşı yetkilileri uyarmış olduğu kaydedildi.