Stephen Kinzer: Atatürk BM'ye çok iyi bir genel sekreter olurdu

Gazeteci Stephen Kinzer'in de katıldığı New Jersey'de düzenlenen panelde, BM'nin 2000 yılında, 2015 hedefli tespit ettiği sekiz kalkınma maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün uyguladığı ilkeler arasındaki ilişki üzerinde duruldu.

Açılış konuşmasını Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Halit Çevik'in yaptığı panelde, Amerikalı gazeteci ve öğretim görevlisi Stephen Kinzer de söz aldı.

New York Times Gazetesi'nin İstanbul bürosu kurucusu olan ve halen Boston Universitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü profesörü olan Kinzer, konuşmasında, Atatürk'ün zamanı aşan öngörüsüne vurgu yaptı.

Kinzer, "Bazı liderler hayatın kendisini sürüklemesini reddeder, bize buyurduklarından hoşlanmazlar. Onlar hayatı kontrol ederler ve yaşadıkları zamanda yapmak istediklerini gerçekleştirirler. Atatürk bunun için güzel bir örnektir" dedi.

"Atatürk emekliye ayrıldığı dönem eğer Birleşmiş Milletler kurulmuş olsaydı, BM'ye çok iyi bir Genel Sekreter olurdu" diyen Stephen Kinzer, Cumhuriyetin kurucusunun etrafındaki ender kadınlardan biri olan Halide Edip Adıvar'ın, "Atatürk'ün etrafında daha entelektüel insanlar vardı ama onlar normal insanlardı. Atatürk ise başkaydı" sözlerine yer verdi.

Kinzer, İran başta olmak üzere, bir çok ülkenin Atatürk'ün yaptıklarını taklit ettiğini ama başarısız olduklarını kaydetti.

Amerikalı eski gazeteci ve uluslararası ilişkiler uzmanı, Atatürk'ün yaklaşık 80 yıl önce gerçekleştirdiği ilkelerin bugün hala Birleşmiş Milletler'in gerçekleştirmeye çalıştığı Milenyum Kalkıma Planları arasında olduğunun altını çizdi.