Stephen Hawking: Çevremdekilere katkı yapmak yerine yük olduğumu hissediyorsam ötanaziyi düşünebilirim

BBC’de başlayacak yeni bir program için Dara O’Brian’a konuşan dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, birini isteği dışında hayatta tutmaya çalışanın "en büyük aşağılama" olduğunu savunup “Destekli intiharı ancak acı çekiyorsam ve etrafımdakilere katkı koymak yerine sadece yük olduğumu hissediyorsam düşünürüm” ifadelerini kullandı.

“Hayvanların ötanazi hakkını tanıyoruz, daha fazla acı çekmelerine izin vermiyoruz. O halde neden insanlar için aynı şeyi uygulamıyoruz?” diyen ALS hastası Hawking, şu anda acıdan yana sıkıntısı olmadığını belirterek, "Evrene dair biraz daha fazla şey bulmadan ölürsem lanetlenmişim demektir” dedi.

İnsanların zaman zaman kendisiyle konuşmaya çekindiği için yalnız hissettiğini ve bazı insanların iletişim kurmak için kullandığı bilgisayarda cevap yazmasını beklemeden konuşmayı kestiklerini söyleyen Hawking, “Bazen çok utangaç ve yorgun oluyorum. Tanımadığım insanlarla konuşmakta zorlanıyorum” diye konuştu.Hawking sağlıklı olduğu zamanlara dair en çok neyi özlediği sorusuna ise, “Tekrar yüzebilmek isterdim” yanıtını verdi.