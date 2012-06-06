Stephen Baldwin ve Kevin Costner mahkemelilk oldu

Aktör Stephen Baldwin, ünlü meslektaşı Kevin Costner ve iş ortağı Patrick Smith aleyhine 21 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Baldwin'in dava gerekçesi ise, Kevin Costner'ın kendisini dolandırdığı iddiası.

Baldwin, 2010'da Meksika Körfezi'nde BP platformunda meydana gelen patlamanın ardından Kevin Costner tarafından kurulan, denize dökülen yakıtları temizlemeye yarayan santrifüj makineleri pazarlayan "Ocean Therapy" adlı şirkete ortak olmuştu. Ancak kısa süre sonra hisselerini satmaya karar verdi. Hisseleri alan kişi ise bu hissseleri Kevin Costner'a devretti.

Bu satıştan kısa süre sonra Kevin Costner ve patlamaya neden olan akaryakıt şirketi BP arasında 52 milyon dolarlık anlaşma yapıldı ve hisselerin değeri aniden yükseldi. İşte tam da bu noktada, Baldwin böyle bir anlaşma yapılacağından hissedar olarak haberdar edilmediğini ve büyük zarara uğradığını iddia ediyor.

Kevin Costner ve iş ortağı Patrick Smith'in avukatı Wayne Lee ise, yapılan hisse satışında da, BP şirketi ile yapılan anlaşmada da herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını savunuyor.

20 Nisan 2010 tarihinde, Meksika Körfezi'ndeki BP platformunda meydana gelen patlamada 11 işçi hayatını kaybetmiş, milyonlarca varil petrol okyanusa sızarak büyük bir çevre felaketine yol açmıştı.

(Deutsche Welle Türkçe)