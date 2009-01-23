Stentler vücutta emilebilecek

Vücutta emilerek kaybolacak yeni stentlerin damar daralması tedavisinde kullanılmaya hazır olduğu bildirildi.



ABD'nin Miami şehrinde 18-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen "21. Klinik Onkoloji ve Girişimsel Vasküler Radyoloji Kongresi (ISET)", çeşitli damarlardaki daralmanın tedavisinde kullanılan "stentler"in artık vücutta zamanla eriyebilen, hiçbir yan etkisi olmayan, hasta ve hekim açısından ilerleyen dönemlerde ileri tetkik ve incelemelerin yapılmasına kolaylık tanıyan özelliklerde üretilmeye ve uygulanmaya başlandığının müjdesi verildi.



Türkiye'den kongreye katılan Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Radiodiagnostik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Bilgiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kalp, böbrek ve bacaklardaki damarlarda daralmaya bağlı tıkanıklığın giderilmesi için stentlerin uzun yıllardır tüm dünyada kullanıldığını söyledi.



Günümüzde damar tıkanıklığı olan hastaların çoğunun ameliyat yerine stent takılarak tedavi edildiğini ifade eden Bilgiç, "Özellikle tek beyin damarı tam tıkalı olan hastalarda, karşı taraf damarın darlığı stentle genişletilerek hastanın normal yaşamına devam etmesi sağlanıyor. Bu uygulanmadığında hasta felç geçirme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Genellikle yüzde 70'in üzerindeki darlıklarda ve daha evvel geçici bayılma ve şuur kaybı ile karşımıza çıkan beyin damar tıkanıklarına bağlı bulguların ön plana çıkmasıyla birlikte tedavi kaçınılmaz hale geliyor" diye konuştu.



Damar içine stent takılması işleminin bir cerrahi müdahale değil girişimsel radyoloji işlemi olduğunu belirten Bilgiç, "Uygulama, yıllardır cerrahiden daha başarılı sonuçlar vermektedir. Stentler, bir nevi damar duvarına baskı yaparak oranın tekrar büzülmesini-daralmasını engellemeye çalışır ve bunda önemli ölçüde başarılı olurlar" diye konuştu.



Bilgiç, stentlerin normal (ilaçsız) ve genellikle kanser tedavisinde hücrelerin çoğalmasını engelleyebilen (ilaçlı) olmak üzere 2 türü olduğunu belirtti.



‘Eş zamanlı olarak Türkiye'de de uygulanacak’



Prof. Dr. Bilgiç, Miami'de yapılan kongrede, vücutta emilebilen stentlerin üretilmeye başlandığını ve uygulanmaya hazır olduğunu belirterek, "Uygulama alanları şimdilik sınırlı. Bu özellikteki stentler, şu an için böbrek, kalp ve beyne giden damarlarda kullanılabilecek" dedi.



Günümüzde uygulanan yöntemde stentlerin vücutta kaldığını anımsatan Bilgiç, "stentlerin vücutta kalmasının belirlenmiş bir zararı olmadığını" söyledi. Yeni teknoloji ürünü olan vücutta eriyebilen özellikteki stentlerin, diğerlerine göre bazı avantajları olduğunu dile getiren Bilgiç, şunları söyledi:



"Yeni ürünler, tamamen pür çelikten değil, vücuda hiçbir zararı olmayan bir maddeden yapılıyor ve girişimden sonraki birkaç yıl içinde vücutta emilerek bütün oluşturuyor. Eski yöntemin de vücuda bir zararı yok sadece ileride yapılacak kimi tetkikleri engellemesi açısından sınırlama getiriyor. Örneğin, vücutlarında metal olduğu için Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR) işlemini yaptıramıyorlar. Yeni yöntemin uygulanmasıyla bu engel de ortadan kalkacak.



Öte yandan, tedavi sonrasında olası darlıkların görülme süreci de eskiye göre daha uzun olacak.



Yeni ürünler, dünyada uygulanmaya başlanmasıyla birlikte eş zamanlı olarak Türkiye'de de uygulanmaya başlanacak."



Bilgiç, yeni stentlerin her yaş grubundaki hasta için kullanılabileceğini kaydetti.



‘Fiyatları daha yüksek’



Yeni stentlerin, diğerlerine göre fiyatlarının da daha yüksek olduğunu belirten Bilgiç, "Zaten koroner kalp damarlarının darlığında ilaç kaplı stentleri de kişiler kendileri alıyordu, bunu da kendileri alacaklar. Çünkü SGK ödemiyor. Yeni ürünün fiyatı 2 bin 500-3 bin dolar arasında olacak" diye konuştu.



(AA)

