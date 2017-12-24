Steinmeier'den siyasete güven çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman kamu televizyonları ARD ve ZDF'de bu akşam yayınlanacak konuşmasında, vatandaşlara siyasete olan güveni kaybetmemeleri çağrısında bulundu. "Beklenmedik durumlarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemde yaşıyoruz” diyen Steinmeier, bu durumun tedirginlik yarattığını ifade etti. Ancak beklenmedik bu gelişmelerin “korku yaratmaması” gerektiğine işaret eden Steinmeier, bunun alışılmadık bir şekilde kurulması uzun süren Alman federal hükümeti için de geçerli olduğunu dile getirdi. Devletin anayasanın böyle bir durum karşısında öngördüğü kurallar çerçevesinde hareket ettiği konusunda güvence veren Steinmeier, bu nedenle siyasete "güven duyulabileceğini” belirtti.

Almanya'da Eylül ayında yapılan seçimlerin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında Jamaika adı verilen koalisyonun kurulması için yapılan ön görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Seçimlerin tekrarlanmasına karşı çıkan Steinmeier, bütün partilerin liderleri ile görüşmüştü. Bunun üzerine daha önce muhalefette kalacağını açıklayan Sosyal Demokrat Parti (SPD), CDU/CSU ile büyük koalisyonun kurulması yönünde ön görüşmeler yapmayı kabul etmişti. CDU/CSU ile SPD arasındaki koalisyon ön görüşmelerine Ocak ayında başlanması planlanıyor.

Beraberlik için gönüllü çalışma çağrısı

Steinmeier, cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı ilk Noel konuşmasında, Almanya'daki insanlara beraberliğin güçlendirilmesi için sosyal alanda gönüllü çalışmaları çağrısında bulundu.

Almanya'da genel olarak sadece Noel döneminde yaşanan sukûnetin bazı bölgelerde günlük hayatın bir parçası hâline geldiğine işaret eden Steinmeier, geçen aylarda Almanya'nın çeşitli yerlerine yaptığı ziyaretlerde karşılaştığı durumu anlattı.

Ülkenin doğusunda da batısında da "artık benzin istasyonu veya bakkalın bulunmadığı, kafelerin kapandığı, doktora olan mesafenin arttığı ve artık son otobüs bağlantısının da iptal edildiği” yerler bulunduğunu belirten Steinmeier, sukûnetin bazen korkunç bir hâl alabileceğini de bildiğini ifade etti. Bu bölgelerde yaşayan insanların memnuniyetsizliğini anlayabildiğini belirten Steinmeier, buna rağmen bu bölgelerin canlanması için çaba gösterenler bulunduğuna dikkat çekti. Steinmeier, "Böyle insanlar cesaret veriyor, teşvik edilmeyi ve siyasetin desteğini hak ediyorlar” dedi.

Bunun "şartlara teslim olunmadığını” gösterdiğini vurgulayan Steinmeier, herkesin kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği takdirde, büyük ve küçük ölçekte "acizlik ve yabancılaşmanın aşılacağını” belirtti.

Konuşmasının sonunda Almanya'da yaşayan insanların Noel'ini kutlayan Cumhurbaşkanı Steinmeier, Noel mesajının Hristiyan olmayanlara da yönelik olduğunu vurguladı. Almanya'da yaşayan göçmenlere seslenen Steinmeier, "Noel mesajımı ülkemizde yaşayan Hristiyanlık kültürü içinde yetişmemiş, başka bir dine mensup olan veya hiçbir dine mensup olmayanlara da göndermek istiyorum” dedi ve karşılıklı saygı çağrısında bulundu.

DW/dpa/epd, JD/CÖ

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