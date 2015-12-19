Steinmeier'den dava tehdidi



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, mültecilerin kabulünde işbirliği yapmayan ülkeleri anlaşmaların ihlalinden dolayı dava açmak ve Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etmekle tehdit etti.

Steinmeier, durum daha farklı ilerlemezse, adli yollara başvurulacağını söyledi. Bu açıklamasıyla özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin hükümetlerini kastetti.

Bakan, bu tür davaların ne kadar sürebileceği ya da başarı şansı konusunda bir yorumda bulunmadı.

Steinmeier, “Avrupa bir hukuk topluluğu, bir kere verilen söze itimat edilir. Şikayet güzel bir şey değil ancak o zaman yapılması gerekir. Avrupa dayanışması tek yönlü bir yol değildir“ açıklamasını yaptı.

Ancak Federal hükümetin iltica koordinatörü Peter Altmaier ise daha farklı bir tutuma sahip. Altmaier, Doğu Avrupa ülkelerinin tehdit edilmesine karşı çıkıyor.

Altmaier, Focus dergisine yaptığı açıklamada, “Sanıyorum ki Doğu Avrupa'daki dost ülkeler, kendini küreselleşme içinde kanıtlamak isteyen her ülkenin göçü sonlandıramayacağının farkına varacaktır“ dedi.

AB ülkeleri, eylül ayında 160 bin sığınmacının dağılımı konusunda uzlaştı ancak pratikte başarı sağlanamadı. Yunanistan ve İtalya'dan sadece 232 sığınmacı diğer ülkelere götürüldü.