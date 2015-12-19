T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier'den dava tehdidi

AB içinde mültecilerin eşit dağılımı bugüne dek sağlanamadı. Alman Dışişleri Bakanı, Doğu Avrupa ülkelerini dava açmakla tehdit etti.

19 Aralık 2015 14:27


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, mültecilerin kabulünde işbirliği yapmayan ülkeleri anlaşmaların ihlalinden dolayı dava açmak ve Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etmekle tehdit etti.

Steinmeier, durum daha farklı ilerlemezse, adli yollara başvurulacağını söyledi. Bu açıklamasıyla özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin hükümetlerini kastetti.

Bakan, bu tür davaların ne kadar sürebileceği ya da başarı şansı konusunda bir yorumda bulunmadı.

Steinmeier, “Avrupa bir hukuk topluluğu, bir kere verilen söze itimat edilir. Şikayet güzel bir şey değil ancak o zaman yapılması gerekir. Avrupa dayanışması tek yönlü bir yol değildir“ açıklamasını yaptı.

Ancak Federal hükümetin iltica koordinatörü Peter Altmaier ise daha farklı bir tutuma sahip. Altmaier, Doğu Avrupa ülkelerinin tehdit edilmesine karşı çıkıyor.

Altmaier, Focus dergisine yaptığı açıklamada, “Sanıyorum ki Doğu Avrupa'daki dost ülkeler, kendini küreselleşme içinde kanıtlamak isteyen her ülkenin göçü sonlandıramayacağının farkına varacaktır“ dedi.

AB ülkeleri, eylül ayında 160 bin sığınmacının dağılımı konusunda uzlaştı ancak pratikte başarı sağlanamadı. Yunanistan ve İtalya'dan sadece 232 sığınmacı diğer ülkelere götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Dışişleri Bakanı Doğu AvrupaDışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Der SpiegelAvrupa Adalet DivanıDoğu AvrupaFederalPeter AltmaierFocusWelle Türkçe AFP/dpa/DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24