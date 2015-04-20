Steinmeier'den 1915 olaylarına ilişkin açıklama



Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, "Süddeutsche Zeitung" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "1915 olaylarını soykırım kavramı altında değerlendirmek isteyenlerin gerekçe ve duygularını anlayışla karşıladığını" söyledi. Gazetenin haberinde, "Steinmeier'in böylece Federal Meclis'te 1915 olaylarını soykırım olarak ilan etmek üzere bir bildiri çıkarmak isteyenlerin elini güçlendirdiği" yorumuna yer verildi.

Steinmeier, geçen hafta Estonya'da yaptığı açıklamada, "Geçmişte yaşanan vahşet, bir kavram ya da bu kavrama ilişkin tartışmayla sınırlandırılmamalıdır" diye konuşmuştu.

Almanya hükümeti şimdiye kadar 1915 olaylarına ilişkin olarak soykırım ifadesini kullanmamıştı.

'Türkiye'nin tepkisine rağmen soykırım ifadesi girecek'

Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grup Başkan Vekili Franz Josef Jung, Türkiye'nin tepkisine rağmen soykırım ifadesinin kullanılacağını söyledi. Jung, 1915 olaylarının 100'üncü yıldönümü vesilesiyle Federal Meclis'te Cuma günü yayınlanacak bildiride soykırım ifadesine yer verileceğini kaydetti.

Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Ermenistan raportörü Christoph Bergner, ise Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Salı günü yapılacak grup toplantısında görüşülecek taslak metne "soykırım" ifadesinin girmesi için çaba harcayacağını söyledi. Bergner, "Olayın soykırım olduğunu gösteren belgeler, Alman Dışişleri Bakanlığının arşivinde bulunuyor" dedi.

'Soykırım' ifadesi tartışması

Dünya Katoliklerinin ruhani lideri Papa Françesko bir süre önce yaptığı açıklamada 1915 olaylarını "20'inci yüzyılın ilk soykırımı" olarak nitelemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa'ya bu açıklamasından ötürü sert tepki göstermişti.

Türkiye'nin zorunlu tehcir olarak nitelediği olaylar sırasında 1,5 milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Türkiye ölü sayısının yüz binlerle sınırlı olduğunu savunuyor.