Steinmeier resmen cumhurbaşkanı adayı

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), düzenledikleri ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıkladı.

Başbakan Angela Merkel, ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Steinmeier'in siyasi deneyimini överek, bunun Cumhurbaşkanlığı makamı için önemli bir koşul olduğunu söyledi. Özellikle de içinde bulunduğumuz dönemde Steinmeier'in 'doğru aday' olduğunu ve pek çok vatandaşın desteğine sahip olacağını belirten Merkel, "Ayakları yere sağlam basan ve dünya konusunda bilgili biri olarak insanlar ona güvenebileceklerini biliyorlar" diye konuştu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ise yaptığı konuşmada Birlik partilerinin yönetimine Steinmeier'in adaylığına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, dışişleri bakanlığı görevini yürüten Steinmeier'in denge unsuru bir kişilik olduğunu, içte ve dışta saygı gören bir ses olduğunu vurguladı. Steinmeier'in halkın güven duyduğu bütünleştirici bir kişi olduğunu kaydeden Gabriel, kırılmalar ve büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde bu özelliklerin gerekli olduğuna işaret etti. SPD lideri, Steinmeier'in cumhurbaşkanı olarak Almanya'da liberal ve sosyal bir sorumluluk üstlemeceğini kaydetti.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer de Steinmeier'in cumhurbaşkanlığı için hem insan, hem de siyasetçi olarak çok iyi bir seçim olduğunu belirterek, "Dışişleri Bakanı hem ülke içinde hem de uluslararası alanda büyük bir siyasi deneyime sahip. Sükunet ve itidal yanlısı bir kişilik. Tüm bu özelliklere içinde bulunduğumuz dönemde büyük ihtiyaç var" diye konuştu.

Steinmeier: Benim için büyük bir şeref

Ortak basın toplantısında parti liderlerinin ardından konuşan Frank-Walter Steinmeier ise cumhurbaşkanlığına aday gösterilmenin kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirterek, cumhurbaşkanlığı makamında toplumdaki bölünmeye karşı çalışacağını, 'canlı, uyanık bir siyasi kültürün önemli olduğunu' söyledi. Bu hedefler doğrultusunda parti sınırlarının, özellikle de sosyal sınırların ötesinde tüm kesimlerle işbirliği içinde olacağı mesajı veren Steinmeier, kavgaların karşılıklı saygı içinde yürütüleceği siyasi bir kültür için çalışacağını söyledi.

Fırtınalı bir dönemde cumhurbaşkanlığı makamına aday gösterilmesinin kendisi için büyük bir şeref olduğunu belirten Steinmeier, "Bu görev karşısında sevincim büyük, saygım daha da büyük" diye konuştu.

Steinmeier, SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilmiş, Birlik partileri yoğun arayışların ardından Steinmeier'in karşısına çıkarabilecek aday bulamadıkları için adaylığını kabul etmişti.

Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı 12 Şubat 2017 tarihinde Federal Seçiciler Kurulu'nda yapılacak oylama sonucu belirlenecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un görev süresi 17 Mart 2017'de sona eriyor.

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DW,dpa/BK,BÖ