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Dünya
Deutsche Welle

Steinmeier Ortadoğu’da

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier bugün iki günlük Ortadoğu gezisine başladı. Steinmeier, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinde 'barış müzakerelerinin sürdürülmesi' çağrısında bulundu.

31 Mayıs 2015 15:34


Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, iki gün sürecek olan gezisine Kudüs'te başladı.

Steinmeier, ilk olarak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmede İsrail'deki seçimlerin ardından şimdi barış sürecinin 'yeniden yaşamla doldurulması' için imkanların aranması gerektiğini söyleyen Bakan, yeni bir Gazze Savaşı'na karşı uyarıda bulundu. Steinmeier, "Yeni bir askeri gerginlik her iki ülke için de meydana gelebeilecek en kötü gelişme olur" dedi. Sosyal Demokrat politikacıya Kudüs'teki Hebrev Üniveristesi tarafından fahri doktora unvanı verilmesi de bekleniyor.

Steinmeier'in programında Gazze Şeridi'nin yeniden inşası konusunda bilgi almak da bulunuyor. İsrail Hava Kuvvetleri, geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında Hamas'ın füze atışları durdurmak gerekçesiyle düzenledikleri operasyonda Gazze'yi hedef almıştı.

Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlara göre, bu müdahale sırasında çoğu sivil 2 bin 200 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafında da 67'si asker 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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