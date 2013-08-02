İtalya Futbol Federasyonu, 4 Mayıs 2011'deki Lazio-Genoa ile 22 Mayıs 2011'deki Lecce-Lazio maçlarında, Sporda Adalet Kanunu'na aykırı davrandıkları ve bahis yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle Lazio, Genoa ve Lecce kulüplerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sadece Lecce maçından suçlu bulunan Stefano Mauri'ye 6 ay futboldan men cezası verdi. Daha önce 5 yıl ceza alan Zamperini ise 2 yıl daha men cezası aldı.

Kulüpler de ceza aldı

Soruşturma kapsamında, Lazio Kulübü'ne 40 bin Euro, Lecce Kulübü'ne 20 bin Euro para cezası verildi. Genoa Kulübü ise suçsuz bulundu. Federasyon Savcısı Stefano Palazzi, disiplin kuruluna verdiği mütalaasında, adı geçen maçlarda spor dışı faaliyetlere karıştıkları gerekçesiyle Lazio takım kaptanı Stefano Mauri için 4 yıl 6 ay, Mauri'nin takım arkadaşı Alessandro Zamperini için de 2 yıl ceza verilmesini talep etmişti. Palazzi, Lazio Kulübü için eksi 6 puan silme ve 20 bin avro para cezası, Genoa ve Lecce kulüpleri için ise eksi 3 puanla lige başlama cezası istemişti.