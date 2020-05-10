“Stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım?” diyen spiker Ercan Taner beIN Sports’tan istifa etti

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasının ardından 'Stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır' diyen spiker Ercan Taner beIN Sports'taki görevinden istifa etti.

Ajansspor YouTube kanalında yayınlanan bir söyleşiye katılan Taner, "Yayıncı kuruluşta bu konularla ilgili sorumlu arkadaşımızla konuştum. Onlara da artık olmayacağımı söyledim. Hukukta biz buna mücbir sebep diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ercan Taner kendi sosyal medya hesabından daha önce şu açıklamaları yapmıştı:

"Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi korona tedavisi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani; stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır"