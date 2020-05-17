"Stattan stada koşup riske mi gireceğim" diyen Ercan Taner'in bugünkü köşesinden: Umarım salgın günlerinde futbola 'dur' demez bu görünmeyen düşman

Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına "Stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır" diyerek, beIN Sports'taki görevinden istifa eden spiker Ercan Taner, Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde 'Meydan okumak' başlıklı yazısında, "2 ay bekledik bu anı, biz futbol âşıkları... Almanya birçok konuda öncüdür, dünyamızda... Futbolu başlatmak için çok çalıştılar, sistem oluşturdular. Onların rehberliği bizim lig için de çok önemli ama asıl önemli olan, bu işin devamlılığı.. Umarım salgın günlerinde futbola dur demez, bu görünmeyen düşman" diye yazdı.

Ercan Taner, Borussia Dortmund'un Schalke 04'ü 4-0 kazandığı maça ilişkin olarak da, "Bu maç Almanya'nın koronaye meydan okumasıydı. Dortmund'un farkı gitmesi dışında Bundesliga, futbola büyük moral verdi..." ifadelerini kullandı.

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