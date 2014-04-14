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Statlardan ismi sökülen Hakan Şükür: En son tabela mezar taşıdır

Hakan Şükür, dün isminin Esenyurt'taki stattan silinmesiyle ilgili Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Unutmasın kimse, herkes mezar taşının altında ismiyle değil, kul hakkı hesabıyla atar dedi.

14 Nisan 2014 21:33

Eski milli futbolcu ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, statlardan isminin kaldırılmasına sosyal medya üzerinden cevap verdi. Şükür, “Unutmasın kimse, en gerçek ve en son tabela mezar taşınızdır. Ve herkes ismiyle değil, kulluk hakkının hesabıyla yatar o taşın altına.” ifadelerini kullandı.

Şükür, AKP’den istifa ettikten sonra Sancaktepe ve Esenyurt’taki statlardan ismi kaldırılmıştı. Geçtiğimiz hafta Sancaktepe Belediyesi’nin ilçede bulunan stattan Hakan Şükür ismini kaldırması üzerine Şükür Twitter'dan, ‘Duvarda resmin olacağına alemde ismin olsun:)’ mesajını paylaşmıştı.

Dün de Şükür’ün isminin Esenyurt’taki stattan kaldırıldığı basına yansımıştı. Bunun üzerine Şükür önce, “Al bu tabelayı al al al... :))) "Hakan Şükür'ün ismi Esenyurt'taki stattan da silindi." .. :)))” şeklindeki esprili bir mesaj paylaştı. Şükür daha sonra, “Unutmasın kimse, en gerçek ve en son tabela mezar taşınızdır! Ve herkes ismiyle değil, kulluk hakkının hesabıyla yatar o taşın altına” ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: 

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