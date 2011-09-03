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Spor

Statta "öpücük zamanı" ilgi görüyor DAEGU (A.A)

03 Eylül 2011 18:42

-Statta "öpücük zamanı" ilgi görüyor DAEGU (A.A) - 03.09.2011 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın yapıldığı Daegu Stadı'ndaki ''öpücük zamanı'' isimli gösteri büyük ilgi görüyor.  Yarışların yapılmadığı aralarda gerçekleştirilen gösteride, statta bulunan dev ekranlara, tribünlerde bulunan rastgele çiftler yansıtılıyor. Ekrana gelen çiftlerin, gösteride yanındakini öpmesi gerekiyor.  Çoğu zaman ekrana gelenler birbirlerini öperken, bazı taraftarlar ise bundan çekiniyor. Tribünlerdeki bazı atletizmseverler, parmaklarındaki yüzükleri göstererek, öpüşme isteğini geri çeviriyor.  Ekrana öpüşme anları yansıdığında ise stadı dolduran seyircilerden alkış ve tezahüratlar yükseliyor.

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