Statlat büyüyor, makas açılıyor

Yeni stadı ile kombine gelirlerini arttırmayı planlayan GS, kombine bilet gelirlerini 52 milyon doların üzerine çıkarmayı planlarken, FB ise kombinelerden 37.5 milyon dolar kazandı.



Türkiye’nin üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş artık yalnız yeşil sahada değil, kazanç konusunda da yarışıyor. Habertürk'ün haberine göre, modern futbolun sporun ötesine geçerek endüstriye dönüşmesiyle yatırımlarını çeşitlendiren üç büyüklerin bütçesindeki en önemli payı ise loca ve kombine satışları ile naklen yayın gelirleri oluşturuyor. Kasadaki rekabette, Galatasaray’ın, Seyrantepe’de inşası devam eden Türk Telekom Arena atağıyla son yılların açık ara lideri Fenerbahçe’yi geçmesi beklenirken, iki kulüp, ezeli rakipleri Beşiktaş ile arayı gittikçe açıyor.



Kombine satışları 30 bini bulabilir



Öyle ki, kombine ve loca satışları ile naklen yayın gelirleri toplandığında Fenerbahçe’nin yıllık geliri 52.6 milyon dolara denk gelirken, Galatasaray’ın, Türk Telekom Arena’ya geçtiğinde aynı kalemlerden elde edeceği yıllık toplam gelir 66.5 milyon dolara kadar çıkıyor. Beşiktaş’ın kombine ve loca ile naklen yayın kaynaklı yıllık gelir toplamı ise yaklaşık 30 milyon dolarda kalıyor. Naklen yayın geliri dikkate alınmadığında, yalnız kombine ve loca satışlarından Galatasaray’ın 52 milyon dolar kazanması beklenirken, Fenerbahçe’nin geliri ise 37.5 milyon dolar olarak hesaplanıyor.



Beşiktaş, aynı kategoride yalnızca 13.6 milyon dolar elde edebiliyor. Galatasaray’ın yıllık gelirini bu noktaya taşıyabilmesindeki en önemli etken, loca sayısı bakımından diğer kulüplerin önüne geçmesi. Şükrü Saracoğlu Stadı’nda 60, İnönü Stadı’nda 47 loca varken, Türk Telekom Arena’da 154 loca bulunuyor. Öte yandan, Galatasaray’ın yeni stadında, minimum 20 bin adet olarak hesaplanan kombine satışlarının da 30 bini bulacağı öngörülüyor.



Kombine geliriyle pahalı transfer



Fenerbahçe’nin son birkaç yılda elde ettiği yüksek gelirler ve buna bağlı olarak yaptığı pahalı transferler, Şükrü Saracoğlu Stadı’nın Avrupa kupalarında finallere ev sahipliği yapabilecek düzeye eriştirilmesinden, loca ve özel kombineler satılmasından kaynaklanıyor. Galatasaray da bu anlamda 13 yıldır beklediği yeni stadına kavuşmak için gün sayıyor. Fakat, Beşiktaş’ın bu konuda aynı başarıyı henüz gösterememesi nedeniyle aradaki makas çılıyor. Kulübün kullandığı İnönü Stadı’nın tarihi eser niteliği bulunması, tadilat alışmaları için uzun izin süreci kulübü zorluyor.



Beşiktaş inşaata seneye başlamayı planlıyor



Rakiplerinin izinde olan Beşiktaş da yeni stat için engelleri aşmaya çalışıyor. İnönü Stadı’nın yerine inşa edilmesi düşünülen ve Beşiktaş Başkanı Yıldırım

Demirören’in iki yıl önce tanıttığı projeye başlanması için kulübün

son aşamaya geldiği belirtiliyor. Anıtlar Kurulu’ndan projeyle ilgili son izinlerin çıkması ve yasal prosedürün tamamlanmasının an meselesi olduğu,

inşaatın gelecek yıl yüzde 99 başlayacağı gelen bilgiler arasında. İçinde ticari üniteler ve geniş bir otoparkın bulunacağı 42 bin kişilik yeni stadının tamamlanmasıyla Beşiktaş’ın da gelirlerini artırması hedefleniyor.



Galatasaray Ali Sami Yen’de rekor kırdı



Galatasaray’ın şu andaki stadı Ali Sami Yen ise rakipleri ile kıyaslanınca 25 bin kişi ile en düşük kapasiteli ve en az gelir getiren stat. Ancak bu yılki flaş

transferler nedeniyle Ali Sami Yen’de 10 bin adetle kombine satış rekoru kırıldı. Yeni açık alt tribününde yapılan yeni localarla toplam loca sayısı 60’a

yükseldi ve bunların da 50’si satıldı. Ali Sami Yen’den elde edilen toplam kombine ve loca geliri 15 milyon doları aştı; ancak rakiplere göre rakam

sembolik kaldı. Ali Sami Yen’de kombine fiyatları 2 bin 500-8 bin 400, loca fiyatları ise 42 bin-73 bin 500 TL arasında değişiyor.



Fenerbahçe locaları artırmak için atakta



Kulüpler arasında yeni bir yarışma haline dönen gelir ve stat rekabeti, yeni düzenlemeleri de peşi sıra getiriyor. Galatasaray’ın Seyrantepe’de inşa edilen

Türk Telekom Arena ile seyirci kapasitesini 52 bine çıkarması, loca ve kombine sayısında Fenerbahçe’yi geçmesi, rakibini atak yapmaya sürükledi. Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe gelecek yıl Şükrü Saracoğlu

Stadı’na yeni localar ekleyecek. Genellikle şirketlere kiralanması planlanan bu 25’er kişilik localardan Türk Telekom Arena örneğinden yola çıkılarak kale arkasına da yapılacak. Kadıköy’de toplam loca sayısının 90’a kadar çıkabileceği belirtiliyor.



