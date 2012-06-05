Statlarda biber gazı kullanımı yasaklanıyor

İstanbul'un pilot il olacağı uygulamaya göre polis, gelecek yıl saha ve çevresinde biber gazı kullanmayacak. Ayrıca, her ile spor savcısı için de kollar sıvandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un kesintisiz ve taviz vermeden uygulanması için harekete geçti.

Kılıç'ın İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüşmesinde bazı radikal kararlar alındı.

Dikkat çeken iki unsur, her ile spor savcısı ve biber gazına gelen yasak oldu.

Akşam gazetesinden Murat Tarhan'ın haberine göre, sporda uzmanlaşacak savcılar sadece sahalarda yaşanan şiddet olaylarına bakacak.

Kolluk kuvvetleri de biber gazını sahada veya çevresinde kullanmayacak. Polis, spor ve taraftar konusunda uzmanlaşacak. Bu konuda eğitim alacak olan yetkililer, polis memurlarına nasıl davranmaları gerektiğini aktaracak.

Hem spor savcılığı hem de sporu ve toplum gerilimini bilen polislerin şiddet olaylarını önlemek için ilk çalışma yapacağı pilot il ise İstanbul olacak. 18 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig öncesinde savcı ve polisin uzmanlaşması için eğitim verilecek.