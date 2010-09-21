-STAT ZEMİNLERİ DENETLENECEK İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in oynandığı stat zeminleri ile ilgili Mart-Mayıs aylarında yapılan kapsamlı çalışmanın sonuçlarını ve kulüpler tarafından uygulanıp uygulanmadığını denetleyecek. Federasyondan yapılan açıklamada, FIFA ve UEFA'nın da hizmet aldığı İngiliz STRI firmasının, 2010-2011 sezonu öncesinde, stat zeminlerini inceleyerek, mevcut durumu tespit ettiği ve bu duruma ilişkin kulüplerin gerçekleştirmesi gereken yıllık bakım ve iyileştirme faaliyetlerini raporlaştırdığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: ''Uluslararası standartlardaki iyileştirme ve bakım önerilerinin yer aldığı rapor, TFF tarafından tüm Süper Lig kulüplerine gönderilmişti. Bu çalışmanın devamı olarak; Ekim ayından itibaren, tüm stadyumlar STRI firması tarafından yeniden tek tek ziyaret edilecek ve daha önceden verilen bakım programı kapsamında, nelerin yerine getirilip nelerin getirilmediğini denetlenecek. Bu ziyaretlerde; stat zeminlerindeki çimin uygunluğu, kalitesi ve kondisyonu değerlendirilerek, yeniden rapor hazırlanacak. Bu değerlendirme raporu, daha önceden olduğu gibi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Spor Toto Süper Lig kulüplerimizle detaylı bir şekilde paylaşılacak ve zeminlerin kalitesinin artırılmasına yönelik destek sağlanacak.''