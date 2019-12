Start Avustralya'da veriliyor

Tempo24

Honda yok, Brawn GP var

Türkiye Grand Prix'si haziranda yapılacak

38'lik Coulthard emekli oldu, en genç pilot Buemi



Yarış heyecanı TRT 1'de



Dünyanın en hızlı sporu Formula 1 (F1), bugün 59. kez sevenleriyle buluşuyor. Avustralya Grand Prix'sinde (Melbourne) yapılacak antrenman turlarıyla başlayacak heyecan, dünyayı dolaştıktan sonra 1 Kasım'da Abu Dabi Grand Prix'si ile son bulacak.Takımlar kış aylarında paslanan motorlarını, Barcelona ve Jerez'de yaptıkları testler sonunda ısıttı. Testler sonunda görüldü ki; şampiyonluğa bu yıl birçok isim aday. Ferrari ve McLaren, her zaman olduğu gibi yine en büyük favori. Ancak test verilerine göre BMW, Renault, Toyota, Red Bull gibi birçok takım da zirveyi bir hayli zorlayacak. Kış testlerinden alınan bilgiler sezonu yüzde 100 yansıtmasa da aradaki farkların azalması bekleniyor. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren takımların arasındaki hız farkları artmaya başlamıştı. Bu özellikle 2005, 2006 ve 2007'de tavan yapmıştı. Ama geçen sene her takım, çeşitli zamanlarda sürprizler gerçekleştirdi. Puan mücadelesi çok heyecanlı geçti ve önceki senelere göre çok daha güzel bir sezon izledik.Geride bıraktığımız F1 sezonunu kısaca hatırlayacak olursak heyecan son yarış olan Brezilya Grand Prix'sine kadar sürmüştü. Büyük çekişmeye sahne olan son yarışta McLaren pilotu Lewis Hamilton, yarışı son anda beşinci bitirerek, Ferrari pilotu Felipe Massa'nın bir puan önünde tarihin en genç F1 şampiyonu unvanını elde etmişti. Ferrari ve McLaren'in yanında BMW, Toro Rosso ve Renault da yarış kazandı; Force India pilotları dışında her takım en az bir kez podyuma çıktı, her pistte farklı bir pilotun ön plana çıktığını gördük.Formula 1, binlerce çalışanı ve milyonlarca izleyicisinin meraklı bekleyişleri arasında yeni sezona başlıyor. Daha önceki senelerde özellikle araçlarda bazı değişime giden F1 organizasyonu, bu sene yeni bir imajla piste çıkıyor. Ancak takım ve pilot dizilimlerinde büyük farklar olmayacak. Bu sezonki değişim; Honda'nın çekilmesi, David Coulthard'ın emekli olması ve Sebastien Buemi'nin gelmesinden ibaret.Getirilen yeni kurallara binaen yeni bir seri izlenecek. Fransa Grand Prix'sinin iptal edilmesi ile birlikte 17 yarış olarak düzenlenecek yeni sezonda 10 takım ve 20 pilot start alacak. Geçtiğimiz sezon mücadele eden 20 pilottan 19'u bu yıl da olacak. Tek farklı isim İsviçreli Sebastien Buemi. Toro Rosso adına yarışacak olan Buemi, aynı zamanda pistteki tek çaylak pilot unvanına sahip olacak. Mevcut pilotlar içinde yer değiştiren tek isim ise Sebastian Vettel. Geçtiğimiz sezon Toro Rosso'da yarışan Vettel, bu sezon kardeş takım Red Bull'da mücadele edecek. Japonya'nın en büyük ikinci araç üreticisi Honda, yeni adıyla Brawn GP, yola yine Jenson Button ve Rubens Barrichello ikilisi ile devam ediyor. Ekonomik bunalımı sebep göstererek sezon başlamadan önce F1'den çekildiğini açıklayan Honda, F1 yarış takımını, eski menajer Ross Brawn'a satmıştı.FIA tarafından açıklanan revize edilmiş 2009 sezonu takviminde önemli değişiklikler yapıldı. Kanada GP'si 2009 takviminde yer almayacak. 1987 yılından beri aralıksız olarak F1 takviminde yer alan, Montreal'in Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılan Kanada GP'si artık yapılmayacak. Sezon finali ise Abu Dabi'de yeni inşa edilen pistte gerçekleştirilecek.Daha önce 9 Ağustos'ta yapılacağı açıklanan Türkiye GP'si ise öne çekildi. Türkiye GP'si sezonun 6. yarışı olarak 7 Haziran 2009 tarihinde İstanbul Park Pisti'nde yapılacak. Türkiye'deki Formula 1 yarışının adı, yeni sponsorla birlikte, 'ING Türkiye Grand Prix' olarak anılacak. Bu gelişmelerle beraber Türkiye'deki F1 tutkunlarının merakla beklediği yayın konusu da sonuçlandı. F1 yarışlarının Türkiye'deki yayıncı kuruluşu TRT oldu. Formula 1 yarışlarının yayın haklarını CNN Türk'ten devralan TRT, tüm yarışları ekranına taşıyacak.2005'te Formula 1 heyecanına başlayan Türkiye, ilk 3 yarışı ağustos ayında yapmıştı. Geçen yıl Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (FIA) yapılan yeni düzenlemeyle mayıs ayında İstanbul'da yapılan organizasyon, bu yıl 5-6-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'deki yarışın adı Formula 1 ING Türkiye Grand Prix'si olarak anılacak.Geçen sezon son yarış olan Brezilya Grand Prix'inden sonra Formula 1'i bıraktığını açıklayan 38 yaşındaki David Coulthard, artık pistlerde olmayacak. Coulthard'ın yerine Sebastian Vettel, Vettel'in Toro Rosso'daki koltuğuna ise 21 yaşındaki Sebastien Buemi oturacak. Formula 1 ailesine yeni katılan Buemi, 2009 yarışlarının en genç pilotu olacak.Uzun süredir üzerinde konuşulan ve tüm Formula 1 severlerin merakla beklediği Formula 1 sezonu yarışları, ülkemizde TRT televizyonundan yayınlanacak.Schumacher, 7 dünya şampiyonluğuyla zirvede1- Michael Schumacher 7 defa dünya şampiyonu2- Juan Manuel Fangio 5 defa dünya şampiyonu3- Alain Prost 4 defa dünya şampiyonu4- Jack Brabham, Ayrton Senna....3 defa dünya şampiyonuAktif pilotlardan Fernando Alonso 2, Kimi Raikkonen ve Lewis Hamilton ise 1'er defa dünya şampiyonu oldu.