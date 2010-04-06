START anlaşması yarın imzalanıyor

T24-

Çek polisinden yapılan açıklamada, tören dolayısıyla ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in geleceği Prag'da olağanüstü güvenlik önlemlerinin alınacağı belirtildi.



İmza töreni Çek Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanılan "Prag Şatosu"nda düzenlenecek.



İki ülke arasında 1991'de imzalanan ancak 5 Aralık 2009'da süresi dolan belgenin yerine gelecek olan anlaşma, yarın öğleden sonra her iki devlet başkanı tarafından imzalanacak.



Çek Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürü Oldrich Martinu, düzenlediği basın toplantısında, "Prag, Prag Şatosu, Amerikan ve Rus Büyükelçiliklerinin ikametgahları, dünyanın en güvenli yerleri arasında olacak" ifadesini kullandı.



Turistlerin sıkça ziyaret ettiği Şato'nun avlu tarafının ise bu geceden cuma öğlene kadar kapatılacağını belirten Martinu, şu an itibariyle polisin elinde olası bir riske dair istihbarat bulunmadığını da kaydetti.



Medvedev'in yarın akşam Prag'a gelmesi, perşembe akşamı basın toplantısı ve imza töreninden sonra yemeğe katılıp, ülkeden ayrılması bekleniyor.



Obama ise perşembe sabahı Prag'a gelecek ve doğrudan Şato'ya gidecek, akşam ABD Büyükelçiliği ikametgahında 11 Doğu Avrupa lideri ile bir araya gelecek.



Obama Washington'a dönmeden önce, cuma sabahı Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus ile bir araya gelecek.