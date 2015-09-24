Hükümete yakın gazetelerin 'Gezici ajan' ilan ettiği gözaltındaki Alman ve Fransız aktivistler sınır dışı mı edilecek?

Suriyeli mültecilerin önceki gün Edirne’ye doğru başladığı yürüyüşte gözaltına alınan Almanya vatandaşı Nora Freitag, Fransa vatandaşı Charlotte Lecaille ve 3 Suriyeli'nin gözaltıları dördüncü gününe girerken Göçmen Dayanışma Ağı, Tarlabaşı Göçmen Dayanışma Mutfağı ve Sınırsız Atölye'den yapılan ortak açıklamada iki Batılı aktivistin sınır dışı edilmesinin, 3 Suriyelinin de kamplara gönderilmesinin gündemde olduğunu duyurdu. Star gazetesi 22 Eylül 2015 tarihli nüshasında, gözaltına alınan iki Batılı aktivisti "Gezici ajan" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, Birgün'den Can Uğur'un haberine göre, Cherlotte Lecaille ve Nora Sophia’nın uzun zamandır Türkiye’de yaşadıkları ve çalıştıkları ortaya çıktı. Lecaille 4 yıldır Fransızca öğretmenliği yaparken diğer isim Sophia ise yüksek lisans için Türkiye’de uzunca bir süredir bulunuyor.

Suriyeli mültecilerin 21 Eylül'de İstanbul Otogarı'ndan Edirne’ye doğru başladığı yürüyüşte, 1 Fransız ve 1 Alman vatandaşı ‘mültecileri kışkırttıkları’ iddiasıyla 3 Suriyeli ile birlikte gözaltına alınmıştı.

Almanya vatandaşı Nora Freitag ve Fransa vatandaşı Charlotte Lecaille ifadeleri alındıktan sonra önceki gün Kumkapı’daki Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği haberde kalabalığı 'provoke ettiği' öne sürülen, Star gazetesi tarafından 'Gezici ajan' ilan edilen aktivistlerin son durumuyla ilgili Göçmen Dayanışma Ağı, Tarlabaşı Göçmen Dayanışma Mutfağı ve Sınırsız Atölye ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Henüz nasıl uygulanacağı kesinleşmemiş olmakla birlikte Suriyeli arkadaşlarımızın zorla kamplara gönderileceği, diğer 2 arkadaşımızın da sınır dışı edileceği iddia edilmektedir" denildi.

Göçmen Dayanışma Ağı, Tarlabaşı Göçmen Dayanışma Mutfağı ve Sınırsız Atölye'den yapılan açıklama şöyle:

21 Eylül günü Esenler Otogarı’ndan Edirne’ye doğru yürüyüşe geçen bir grup göçmene polis müdahale ederek 5 kişiyi gözaltına aldı. 3’ü Suriyeli biri Alman biri de Fransız olan 5 göçmen şu an hâlâ Kumkapı Yabancılar Şube Müdürlüğünde alıkonmakta.

Bugün öğrendiğimiz kadarıyla, henüz nasıl uygulanacağı kesinleşmemiş olmakla birlikte Suriyeli arkadaşlarımızın zorla kamplara gönderileceği, diğer 2 arkadaşımızın da sınır dışı edileceği iddia edilmektedir.

Öncelikle, tek talepleri sadece gitmek olan ve devletlerin sınır ve göç politikaları sonucu hayati hatta ölümcül sıkıntılar yaşayan göçmenlerle dayanışmak için onlarla birlikte yürüyen bu arkadaşlarımızın kendilerine hiç bir suç addedilmeden keyfi olarak alıkonulması ve bu haklı eylemleri sonucunda kamplarda zorunlu ikametle ve sınır dışı tehdidiyle karşı karşıya kalmalarını kabul etmiyoruz. Daha fazla hak ihlaline maruz bırakılmadan derhal özgürlüklerinin iade edilmesini talep ediyoruz.

Dahası gözaltıları takiben basın 5 arkadaşımızın kimlik bilgileri ve fotoğraflarını açık şekilde yayınlanarak “ajan provokatör” ilan etti. Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yıllardır göçmenlerin yanında olan bu arkadaşlarımıza karşı basın ve polis çok açık bir yabancı düşmanlığı sergileyerek tüm basın etiğini ayaklar altına aldı, şimdi de onları linç etmek istiyor.

Vadilerden kentlere haklarımız için mücadele etmenin, hakları için mücadele edenlerle dayanışmanın suç ilan edildiği, her türlü toplumsal mücadelenin bizzat bir kısım basın tarafından “ajan” “provokatör” “terörist” ilan edildiği bugünlerde yılmıyoruz. Birlikte yürüyoruz, birbirimize kenetleniyoruz.

Herkesin koşulsuz serbest dolaşım hakkına ve istediği yerde yaşama özgürlüğüne sahip olduğunu, kimsenin bu hak ve özgürlükleri kullanmasından ötürü alıkonulamayacağını veya sürekli sınır dışı edilebilir konumda tutulamayacağını haykırıyoruz.

Hiçbir sınır, tel örgü veya duvar insanları daha iyi bir hayat kurma arzusundan caydıramaz. Hiçbiri meşru değildir.

Çünkü göç suç değil, haktır.

Birlikte yürüyoruz! Dayanışmayla!

Göçmen Dayanışma Ağı-İstanbul

Göçmen Dayanışma Ağı-Ankara

Tarlabaşı Göçmen Dayanışma Mutfağı

Sınırsız Atölye

Yıllardır Türkiye'de yaşıyorlarmış

Öte yandan, Cherlotte Lecaille ve Nora Sophia’nın uzun zamandır Türkiye’de yaşadıkları ve çalıştıkları ortaya çıktı. Lecaille 4 yıldır Fransızca öğretmenliği yaparken diğer isim Sophia ise yüksek lisans için Türkiye’de uzunca bir süredir bulunuyor.