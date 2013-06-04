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Starbucks'tan sağduyu çağrısı

Starbucks: Fiziki koşullarımız ve imkanlarımız el verdiği sürece mağazalarımıza sığınan binlerce kişinin, yiyecek, içecek, hatta tıbbi yardım ihtiyaçlarını koşulsuz olarak karşıladık

04 Haziran 2013 01:53

Taksim Gezi Parkı eylemlerinde Starbucks mağazaları kapılarını herkese açık tutup, ihtiyacı olanlara her türlü gerekli yardımı sağladıkları yönünde açıklama yaptı. Halka sağduyu çağrısında bulundu. İmkânları dahilinde insanlara yiyecek, içecek ve tıbbi yardımlarda bulunduklarını belirtirken, çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliğinin de önemine değindi ve mağzalarına yapılan tehditlerin tekrar etmemesini dilediklerini ifade etti.

Toplumun bu konuda göstereceği sağduyu ve hassasiyete inandıklarını dile getiren Starbucks yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

Fiziki koşullarımız ve imkanlarımız el verdiği sürece mağazalarımıza sığınan binlerce kişinin, yiyecek, içecek, hatta tıbbi yardım ihtiyaçlarını koşulsuz olarak karşıladık. Çalışanlarımız, bütün insani koşulları zorlayarak, aldıkları ilkyardım eğitimiyle yüzlerce kişiye gerekli tıbbi ilk müdahaleyi yapmışlardır.  

Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği en önemli önceliğimiz olup, ihtiyacı olan herkese yardım etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Öte yandan mağazalarımıza yapılan ve can güvenliğini tehdit eden fiziki saldırıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Toplumumuzun bu konudaki sağduyusuna ve hassasiyetine sonsuz inancımızla, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

 

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