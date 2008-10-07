Starbucks'a su israfı suçlaması

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Starbucks: 'Su israf etmiyoruz'

Dünya çapında 10 bin Starbucks var. Starbucks’ta bir su tankına atılan bardak ve tabaklar gün boyunca su altında tutuluyor.Amerikan kahve dükkânları zinciri Starbucks, musluklarını sürekli açık bırakarak günde 23.4 milyon litre suyu israf etmekle suçlandı.Dünya çapında 10 bin dükkânı olan Starbucks’ın şehir suyu şebeke tesisatlarında bakteri veya yosun üremesini önlemek amacıyla “akar su politikası” uyguladığını kaydeden çevreci gruplar, “Muslukların açık bırakılması değerli suyun israf edildiği çılgınca bir uygulamadır. Bunu sağlık gerekçelerine dayandırmak saçma” açıklamasını yaptılar.Starbucks’ın bu uygulaması bir tüketicinin, şirket yetkililerini uyarmasının ardından ortaya çıktı.Su israfından yakınan tüketiciyi yanıtlayan bir şirket yetkilisi, sürekli su akıtılmasının su borularını temiz tuttuğunu savunarak zincire ait bütün dükkânlarda personele muslukların açık bırakılması talimatı verildiğini belirtti. Starbucks dükkânlarında kirlenen tabak, bardak, kaşık gibi mutfak eşyaları deterjanla yıkandıktan sonra durulama için bir su tankına atılıyor. Bu tanka verilen su hiç kesilmiyor.Bu durumda Starbucks’ın dükkânlarında boşa akıttığı su 23.4 milyon litre olarak hesaplandı. Hijyen uzmanları da Starbucks’ın sağlık ve temizlik gerekçelerini saçma olarak nitelediler.