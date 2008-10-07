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Dünya

Starbucks: 'Su israf etmiyoruz'

Amerikan cafe zinciri Starbucks, kaşıkları temizlemek için muslukları sürekli açık tutarak her gün milyonlarca litre su israf ettiği yolundaki suçlamaları reddetti.

07 Ekim 2008 03:00

Starbucks'ın bir sözcüsü, altına kaşıkların konulduğu basınçlı muslukların bakteri oluşumunu engellemek için açık tutulduğunu ve düşük ayarda çalıştırıldığını belirtti.

Sözcü, basınçlı muslukları az su tüketen bulaşık makineleriyle değiştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Starbucks yetkilileri, su israfını azaltacak yöntemler olduğunu teslim etmekle birlikte, Birleşmiş Milletler'in koyduğu hijyen standartlarına uyduklarını ve su tasarrufuyla tüketici sağlığı arasında bir denge kurmak zorunda olduklarını söylüyor.

İngiltere'de yayımlanan Sun gazetesi, Starbucks'ın dünya genelindeki binlerce şubesinde muslukların sürekli açık bırakılarak günde 23 milyon litre suyun israf edildiğini yazdı.

Çevreci gruplar, haberde yer alan verilerin kendilerini şoke ettiğini söylediler.

Water UK adlı çevre örgütünden Barrie Clarke, Starbucks'ın çevre konusunda iyi bir sicili olduğunu bu yüzden habere şaşırdıklarını belirtti.

Clarke, "Hijyen sağlamak için çeşmeyi sürekli açık tutmaktan başka yollar olmalı" diye konuştu.


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