Star'a göre II. Wilhelm, 1909'da devrilen II. Abdülhamid'le 1917'de ittifak kurmuş!

Star gazetesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Yıldız Sarayı'nda ağırlamasının "tarihi önemini" anlatmaya çalışırken tarihleri karıştırdı. Haberde 1914'te başlayıp 1918'de biten Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefiki olan Almanya'yı o dönem yöneten II. Wilhelm ile II. Abdülhamid'in Erdoğan ile Merkel'in de bir araya geldiği Mabeyn Köşkü'nde buluştuğu iddia edildi. Ancak II. Wilhelm, İstanbul'a hem ittifakın kurulmasından yıllar sonra, Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1917'de gelmişti, hem de II. Abdülhamid, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından 5 yıl önce, 1909'da tahttan indirilmişti. II. Wilhelm'in İstanbul'a geldiği dönemde, tahtta Mehmed Reşad (V. Mehmed) oturuyordu.

Öte yandan, sürmanşetinde 100 yıl önceki Türkiye-Almanya ittifakına atıf yapan Star, manşetteki haberinde 'Türkiye'nin Alman ajanlarıyla dolduğunu' iddia etti.

Star'ın "Diyarbakır'daki Deutschland" başlıklı haberinde, "Önce Diyarbakır, sonra Suruç ve son olarak da Ankara... Star ekibi Türkiye'yi sarsan bombalı saldırılar ve artan terör olaylarının izini sürmek için adım adım sıcak bölgeyi dolaştı. Gittiğimiz her ilde, vardığımız her ilçede Alman ajanlarının iziyle karşılaştık" denildi.

Erdoğan - Merkel görüşmesinin yapıldığı Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’ndeki koltuklar sosyal medyada çok tartışılmıştı. Sultan Abdülaziz döneminde (1861-1876) Fransa’dan getirilmiş olan koltukların depoda bulunup onarıldığı Hürriyet'te yer alan haberle ortaya çıkmıştı.

Koltukların bulunduğu Mabeyn Köşkü 1866'da Abdülaziz'in emriyle Balyan Ailesi mimarlarına yaptırılmış, 1876-1909 yılları arasında tahtta bulunan Sultan II. Abdülhamid köşkü devletin yönetim binası olarak kullanmıştı.





Star gazetesi ise bugünkü haberini birinci sayfasında şu ifadeleri kullandı:

"1. Dünya Savaşı'nda Sultan II. Abdülhamid Han, Alman Kayzeri II. Wilhelm'i Yıldız Sarayı'nda ağırlayıp Osmanlı Devleti'ni parçalamak isteyen İngiltere ve Rusya'ya karşı Almanya ile ittifak kurmuştu. Bir asır sonra aynı yerde çekilen Erdoğan-Merkel fotoğrafı da, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer almayan İngiltere ve Rusya'ya uyarı mesajı olarak yorumlandı."

II. Wilhelm İstanbul'u 1889, 1898 ve 1917’de ziyaret etmişti. II. Abdülhamid 30 yıllık istibdat döneminin ardından 1909'da tahttan indirilmişti. Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında başlayıp 1918'de sona ermişti.



Star’ın yazdığının aksine Abdülhamid ve Wilhelm Birinci Dünya Savaşı’nda hiç bir araya gelmemişti. Wilhelm İstanbul’u Birinci Dünya Savaşı sürerken, 1917’de ziyaret ettiğinde Osmanlı tahtında Mehmed Reşad oturuyordu.



Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, Osmanlı’nın Almanya ile ittifak kurup girdiği Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra çöktüğü ve yerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu da hatırlatıldı.

Sürmanşette 'Türkiye-Almanya ittifakı', manşette 'Her yer Alman ajanı'

Star'ın "Diyarbakır'daki Deutschland" başlıklı haberinde, "Önce Diyarbakır, sonra Suruç ve son olarak da Ankara... Star ekibi Türkiye'yi sarsan bombalı saldırılar ve artan terör olaylarının izini sürmek için adım adım sıcak bölgeyi dolaştı. Gittiğimiz her ilde, vardığımız her ilçede Alman ajanlarının iziyle karşılaştık" denildi.