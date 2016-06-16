Star yazarlarının 'Erdoğan' atışması: Politik bilincin beni şaşırtıyor

Muhammed Ali'nin cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ziyaretini yarıda keserek Türkiye'ye dönmesi Star yazarları arasında tartışmaya yol açtı. Ahmet Taşgetiren'in, "Acaba Davos'un rövanşı mıydı? 'Geri dönme' kararına yol açan gelişmelerin tümü sakil, ama o yaşananların bile yanında hafif kalacağı skandala tanık olmamak, orada rol almamak yine de bir şans" sözleriyle başlattığı tartışmaya köşe komşusu Ahmet Kekeç, "Sevgili ağabeyimiz gücenmesin ama işin içine Davos’u ve 'van münit'i karıştırıp, birtakım panik cümleleri kurmanın da âlemi yok. Bir 'cenaze töreni' var sadece. Hepsi bu" ifadesiyle katıldı. Son olarak Taşgetiren, Kekeç'e "Politik bilincin beni şaşırtıyor" dedi.

Ahmet Taşgetiren'in, "Rusya ile Suriye’de ne yapacağız?" başlığıyla yayımlanan (16 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Hamiş: “Hamiş” Ahmet Kekeç’in yazı sonlarına eklediği notları ifade ediyor. Haydi bugün ben de onun “Hamiş”i ile ona yazayım. Dünkü yazısında benim salı günkü “Acaba Davos’un rövanşı mıydı?” başlıklı yazımı iğnelemiş. Şu ifadelerle:

“ Sevgili ağabeyimiz gücenmesin ama işin içine Davos’u ve “van münit”i karıştırıp, birtakım panik cümleleri kurmanın da âlemi yok. Çünkü ortada, başarı ya da başarısızlık diye değerlendirebileceğimiz bir durum yok. Bir “cenaze töreni” var sadece. Hepsi bu.”

Demek “Hepsi bu.” Acaba Sayın Cumhurbaşkanı, Haham’ın “Türkiye’nin liderlerine Kürtleri öldürmeyi bırakmalarını söyleyin” şeklinde konuştuğu ortamda olsaydı da “Hepsi bu” olabilir miydi? Sevgili kardeşim gücenme ama politik bilincin beni şaşırtıyor.